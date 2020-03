¿En qué consiste el protocolo por coronavirus que se activó en Ezeiza?

Esta mañana se activó en el aeropuerto de Ezeiza el protocolo de emergencia por coronavirus, tras la llegada de un pasajero con fiebre. Según trascendió, el hombre provenía de la ciudad estadounidense de Dallas, pero había estado en China durante los últimos 15 días.

El pasajero llegó en el vuelo 815 de American Airlines, que aterrizó en la terminal de Buenos Aires a las 10.53. El propio comandante se encargó de avisar a los pasajeros que se activaría el protocolo por un hombre que se "sentía mal", por lo que debieron esperar en el avión hasta que fueron autorizados a descender.

Tal como habían anunciado desde el Ministerio de Salud, la aeronave fue guiada hacia una plataforma remota y sus pasajeros contestaron preguntas del personal de sanidad, que subió al avión con guantes, barbijos y antiparras.

Cabe recordar que antes de bajar del avión, las personas que llegan a Ezeiza deben firmar una declaración jurada en donde deben precisar en qué países estuvieron y si tienen síntomas compatibles con la enfermedad que ya causó más de 2.000 muertes en todo el mundo o si tuvieron contacto con algún infectado.

A diferencia de lo que sucede en otros aeropuertos, los viajeros no son sometidos a controles de temperatura pese a que la fiebre es uno de los síntomas de la enfermedad.

Si los funcionarios de Sanidad encuentran personas que manifiestan tener síntomas compatibles con la enfermedad, se los separa y se realizan los estudios pertinentes para ver si tienen coronavirus. El resto de los ocupantes del avión firma la declaración jurada, dejan sus datos de contacto y se comprometen a notificar las autoridades si en las próximas horas aparecen síntomas de la enfermedad.

Para que un paciente sea sometido a un test de coronavirus debe cumplir indefectiblemente con dos requisitos: una afección respiratoria o fiebre alta y haber estado en China o haber tenido contacto con un caso confirmado. Si no se cumplen estos requisitos, los médicos no están autorizados a realizar el hisopado porque se considera que no hay riesgo.