Cierran el Gran Hotel Uspallata hasta el 31 de marzo

Como consecuencia del avance de la pandemia del coronavirus y tomando en cuenta las medidas dispuestas por el Gobierno provincial y por el Gobierno nacional, se dispuso el cierre del Gran Hotel Uspallata hasta el próximo 31 de marzo. La medida podría extenderse si lo consideran necesario.

"La Comisión Directiva de la Asociación Mutual Empleados de Comercio Mendoza (AMECOM), en una decisión consensuada con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), en concordancia con las medidas sanitarias emanadas de autoridades nacionales, provinciales y municipales, ha decidido acompañar las medidas preventivas con el cierre del Gran Hotel Uspallata, ayudando a alentar a que la gente no viaje y permanezca en su hogar y extremando las medidas de protección de los trabajadores que allí se desempeñan", indica el comunicado oficial anunciado el cierre del hotel ubicado en el Valle de Uspallata, en plena Cordillera de los Andes

"El Gran Hotel Uspallata permanecerá cerrado, en principio, hasta el 31 de marzo próximo", completa el comunicado, a través del cual desalientan a que turistas y mendocinos visiten el lugar de cara al fin de semana largo.

La medida se suma a lo dispuesto por el Gobierno nacional para desalentar el turismo de cara al fin de semana largo. Cabe recordar que a partir de mañana se suspenderá la circulación de trenes y colectivos de larga distancia y también los vuelos de cabotaje para que la gente respete la cuarentena.

Anuncios en materia de transporte de pasajeros por coronavirus COVID-19 - Conferencia de prensa del ministro de Transporte, @mariomeoni. pic.twitter.com/Eg9s4Oprwj — Casa Rosada (@CasaRosada) March 17, 2020

"No son vacaciones. No estamos dando feriados ni francos, estamos limitando la circulación para evitar la propagación de la enfermedad", aseguró el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, al anunciar las medidas. "Queremos desalentar los viajes porque muchos argentinos no han tomado conciencia de la situación", completó.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, manifestó su indignación al ver que miles de turistas estaban viajando hacia Monte Hermoso en medio de la cuarentena. "Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. ¡Cuidate y cuidalos!", escribió en su cuenta de Twitter al compartir la nota.