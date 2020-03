Prohibieron el ingreso al país de todos extranjeros no residentes

Extranjeros ya no pueden ingresar a la Argentina. No todos, sino que los que no son residen en Argentina. Así lo estableció el presidente Alberto Fernández a través del decreto 274/2020 publicado esta tarde en el Boletín Oficial:

El artículo 1 del decreto establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de quince (15) días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso. El plazo previsto en el párrafo precedente podrá ser ampliado o abreviado por el Ministerio del Interior, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, conforme a la evolución de la situación epidemiológica".

Se exceptúa de la prohibición de ingreso "a las personas que estén afectadas al traslado de mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías, por medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y lacustres; los transportistas y tripulantes de buques y aeronaves; las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios".

Entrevistado por MDZ Radio, Juan Manuel Serrano, delegado de Migraciones en Mendoza, explicó el decreto:

"Por 15 días corridos no pueden ingresar los extranjeros en Argentina por todos los pasos del país. Los extranjeros que no cumplan la condición de residente serán rechazados si vienen en automóvil y si vienen en ómnibus y avión, la compañía que lo trajo tendrá que encargar de reconducirlos de vuelta".

