Mendoza se prepara para realizar las pruebas de coronavirus

El gobierno provincial espera comenzar con los análisis de las muestras de casos sospechosos de coronavirus desde fines de este mes, para lo cual acondicionará el Laboratorio de Salud Pública con el nuevo equipamiento que llegaría en los próximos días.

Según anunció el gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Ana María Nadal, desde el 23 de marzo el gobierno nacional recibirá las partidas de reactivos provenientes de Estados Unidos y las distribuirá en varios laboratorios públicos de todo el país, junto con equipamiento moderno necesario para la detección del virus Covid-19, con el objetivo de descongestionar el Instituto Carlos Malbrán y agilizar los procesos para diagnosticar a nuevos pacientes.

En el caso de Mendoza, el equipamiento será instalado en el Laboratorio de Salud Pública, que funciona en el predio del Hospital Lencinas y cuyo personal ya fue capacitado en Buenos Aires para cumplir con las tareas de detección del coronavirus. "Queremos que se centralice allí para mejorar la información y llevar un mejor control epidemiológico de la enfermedad", señaló Nadal en comunicación con MDZ.

Por otro lado, la ministra señaló que desde su cartera "estamos preparando al sistema de salud para garantizar un funcionamiento lo más normal posible ante la aparición de posibles casos, en relación a las medidas de contención, aislamiento social y reducción de circulación de personas que anunció el gobernador, lo cual hará menos probable o ralentizará el contagio de la enfermedad y a la vez nos permitirá organizar una respuesta eficaz".

Asimismo, Nadal ponderó el trabajo en conjunto que viene realizando con las obras sociales y las prepagas: "Estamos en permanente contacto con el sector privado, fundamentalmente con Pami que cubre a los adultos mayores, para evaluar y diseñar protocolos de atención y poner a disposición todas las camas para que el sistema de salud en general dé respuestas".

Respecto a los anuncios de Nación para reforzar la próxima campaña de vacunación antigripal, la funcionaria aclaró que "todavía no han llegado las dosis" y que apenas sean entregadas comenzará el programa. "Si bien el hecho de tener colocada la vacuna antigripal no implica no contagiarse de coronavirus, evita que se multipliquen los contagios de gripe y que se sumen más enfermedades entre los grupos de riesgo", concluyó.