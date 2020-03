Coronavirus: hay 11 casos más y son 56 los infectados en la Argentina

Otros 11 casos de coronavirus fueron confirmados en las últimas horas y ya son 56 las personas infectadas en la Argentina, incluyendo los dos fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires y Chaco y los cinco pacientes dados de alta, informó el Gobierno nacional.

Minutos antes del anuncio del presidente Alberto Fernández y su gabinete sobre la suspensión de las clases en todo el país hasta el 31 de marzo, se conoció que 11 individuos que están en cuarentena dieron positivo de Covid-19, entre ellos la mujer de 64 años residente en Chaco que se convirtió en el primer contagio de coronavirus por 'contacto social' al interactuar con otro infectado.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud de Chaco informó que la persona diagnosticada con coronavirus es "una mujer de 64 años, residente en la ciudad de Resistencia" que resultó infectada por "contacto casual con uno de los casos importados, provenientes de zonas de circulación sostenida del COVID-19". La mujer "inició con la sintomatología el 7 de marzo", pero tres días después, "al presentar dificultad respiratoria, fue internada en una clínica privada", donde el pasado viernes "comenzó con una insuficiencia respiratoria" que requirió ser trasladada a terapia intensiva, donde "se encuentra con asistencia respiratoria mecánica".

Si bien se trata de un nuevo caso de contagio no importado, el 'contacto casual' no significa lo mismo que 'autóctono', según explicó al diario Clarín el infectólogo Eduardo López, ya que “para hablar de un ‘caso autóctono comunitario’ tiene que tratarse de un individuo que no tuvo contacto con un caso que vino de afuera y que vivió siempre en Argentina”.

Entre los últimos casos confirmados están incluidos los dos primeros casos positivos de Covid-19 en Tierra del Fuego, referidos a una mujer que hace unos días volvió de Francia y su hijo adolescente al que habría contagiado en el país.