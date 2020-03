Fronteras bloqueadas: qué pasará con quienes viajen a Chile y con el aeropuerto

El Gobierno de la Provincia pedirá a la Nación que busque algún mecanismo para restringir la salida de argentinos hacia Chile para evitar la propagación del coronavirus.

El Presidente Alberto Fernández anunció que se bloqueaban las fronteras para los extranjeros, pero que los argentinos tenían libertad para circular. El gobernador Rodolfo Suarez se refirió al tema y mostró preocupación porque la salida y entrada de argentinos puede genera un foco de contagio. Más ahora que viene un fin de semana largo.

Por eso, Suerez dijo que pedirán algún tipo de restricción de circulación hacia Chile. Pero si no se logra, todos los argentinos que viajen a Chile serán registrados y deberán aislarse 14 días a su regreso. "Nos parece muy bien que se hayan cerrado las fronteras, en Mendoza que no tenemos ningún caso positivo queremos ser muy prudentes. Queremos evitar el fin de semana que viene que los argentinos vayan y vuelvan,. No podemos impedir que salgan. Vamos a tratar de hacerlo, pero depende del Gobierno nacional", dijo el Goberndor. "No obstante, todos los argentinos que vayan a Chile el fin de semana, vamos a tomar registro de ellos para que los que viajen estén en cuarentena. Van a tener que estar aislados por 14 días", aseguró.

Ese registro no sería solo para quienes viajen a Chile, sino que Suarez quiere que también sea para los que visiten Buenos Aires. "Es para el caso de Chile y también Buenos Aires", dijo.

La otra medida drástica que pedirá el Gobernador es el cierre del aeropuerto. "Vamos a pedir el cierre del Aeropuerto de Mendoza para cortar cualquier vinculación aérea. Incluso de vuelos privados", anunció.