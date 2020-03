Coronavirus: la DGE no descontará el ítem Aula a docentes en cuarentena

Los docentes mendocinos que deban ponerse en cuarentena tras volver de alguno de los países más afectados por el coronavirus, no les descontarán el Ítem Aula, aseguró el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas.

"A quienes les estamos diciendo que no vayan a la escuela, no porque estén enfermos sino por una cuestión de aislación, no se les va a descontar el ítem Aula", señaló el funcionario en una entrevista con el programa Sonría lo estamos filmando, de MDZ Radio.

Esta decisión se enmarca en la disposición del Gobierno nacional, y la adhesión del Ejecutivo provincial, que dicta la obligatoriedad de la cuarentena para las personas que han estado con otra que tiene el virus como así también para los que visitaron algún país que esté afectado con la pandemia de coronavirus.

"Hay cosas que se van analizado minuto a minuto, y tomar medidas apresuradas es tan irresponsable como tomar medidas demoradas", señaló Thomas respecto a la cautela del gobierno provincial en cuanto a las acciones frente al coronavirus, y añadió: "No tenemos circulación del virus y estamos en fase de aislación, por lo que tenemos que continuar con la contención del virus como se está haciendo en Mendoza".

Tras aclarar que "en la Argentina hay más muertes por gripe" y que "está demostrado que para los chicos y jóvenes (el coronavirus) no es una enfermedad peligrosa y letal", Thomas sostuvo que "lo grave" del Covid-19 "es su capacidad de contagio".