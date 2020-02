Coronavirus: llegaron de China a Argentina, nadie los controló y decidieron aislarse

Dos hermanos argentinos que residen en China regresaron a nuestro país en los últimos días y ante un inexistente protocolo de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza tomaron la decisión de ponerse en cuarentena como medida preventiva.

Leonardo y Laura Crespo son oriundos de Mar del Tuyú y adelantaron su vuelta a Argentina por el coronavirus, a pesar de que no presentan ningún síntoma relacionado con la enfermedad. "Si no tienen síntomas no se preocupen", dijo Leonardo que le comentaron a su llegada.

El periplo de los Crespo comenzó en el aeropuerto de Beijing que, según ellos, estaba prácticamente vacío y los pocos presentes utilizaban máscaras de protección. Luego pasaron por Brasil donde no hubo grandes controles. "Solo sacaron la basura del avión", comentaron los hermanos sobre su escala en Río de Janeiro.

Finalmente llegaron a Argentina donde no encontraron "nada, ni un anuncio" respecto al virus, "solo había un cartel que dice que si pasaste por China y tenés fiebre o tos, llames a un número de teléfono", aseguró el joven que vive en la ciudad china de Foshán.

Pese a no tener síntomas los hermanos llamaron al teléfono en cuestión y la respuesta que recibieron fue: "Nos dijeron que como no teníamos síntomas no hacía falta que usáramos barbijos, nos sentimos subestimados, nos dijeron que no nos preocupáramos".

Ante esto, los hermanos que llegaron desde China decidieron quedarse algunos días en un departamento de Capital, donde estarán en cuarentena por las dudas y luego se trasladarán a Mar del Tuyú, su ciudad natal.