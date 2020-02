Seguro en Chile: porqué se exige, qué y a quiénes cubre el SOAPEX

Luego de que la cuenta oficial del Complejo Fronterizo Los Libertadores afirmara que el SOAPEX (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera) puede ser exigido en cualquier punto del país trasandino, un organismo del sector asegurador brindó mayores precisiones.

APAS es la Asociación de Productores Asesores de Seguros y desde la filial Cuyo consideraron oportuno compartir cierta información para aclarar la polémica que se desató tras el cruce "tuitero" entre quienes frecuentemente viajan a Chile y las autoridades chilenas.

Según APAS, el SOAPEX es exigido porque la obligación de contratar un seguro obligatorio de accidentes personales se encuentra contemplada en la ley de tránsito de Chile y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sean consecuencia directa de accidentes sufridos por personas en los cuales intervenga un vehículo asegurado con matrícula extranjera.

Carabineros puede solicitarlo en cualquier punto del país. — CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) February 20, 2020

La cobertura de este seguro comprende a quien conduzca el vehículo asegurado al momento de producirse el accidente, a las personas que estén siendo transportadas en el mismo vehículo y a cualquier tercero lesionado a consecuencia de dicho accidente.

Dicha cobertura es complementaria a la "extensión de cobertura a países limítrofes" que figura en las pólizas emitidas en la Argentina ya que ésta solo incluye a los terceros transportados y no transportados por lesiones y/o muerte, pero no cubre a los terceros hasta el tercer grado de cosanguineidad o afinidad.

En consecuencia, esposa, hijos, sobrinos, padres, tíos, empleados, socios, no están cubiertos.

"Este seguro de contratación obligatoria seguramente no va a ser solicitado en las aduanas, y probablemente Carabineros de Chile pueda exigirlo o no. Es conveniente contratarlo, dado que si tenemos un siniestro en el vecino país, vamos a tener una cobertura que nos ampare, sobre todo teniendo en cuenta que en Chile la medicina no es gratuita", aseguraron desde APAS Cuyo.