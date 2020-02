RAE: el debate sobre el lenguaje inclusivo llegará a latinoamérica

La reciente revisión gramatical de la Constitución española para determinar si su lenguaje es inclusivo y el pujante movimiento igualitario en Latinoamérica pueden derivar en debates similares en los países de la región, opinó este sábado el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.



"Hay algunas naciones hispanoamericanas en que ese problema se ve con más intensidad que en España, como Argentina. Es posible que empiecen a suscitarse estos mismos problemas jurídico constitucionales en todas partes", dijo el también presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).



En una conversación con periodistas antes de ser nombrado miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua, Muñoz Machado insistió en que "lo que la RAE no va a hacer ni tampoco la asociación de academias es inventarse una manera de hablar".



"Nosotros somos testigos de lo que ocurre, notarios de cómo habla la gente y esta constatación la hacemos con mucha seriedad (...). Manejamos millones y millones de fórmulas a través de las cuales sabemos muy bien si se habla de una manera o de otra", explicó.



De ahí derivó en enero pasado un informe encargado por el Gobierno español sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en el que la RAE dictaminó por unanimidad que la Constitución del país es "gramaticalmente impecable", por lo que se mostró en contra de cambiar el lenguaje de la Carta Magna.



"La pretensión de cambiar el lenguaje de la Constitución por otro que llaman inclusivo y que consiste en desdoblamientos continuos, eso no forma parte del habla española en ninguno de los países panhispánicos. Hay formas de esos desdoblamientos que incluso son correctas gramaticalmente hablando, pero no están en el uso", aseveró el académico.



Por ello, insistió en que las normas y las obras académicas solo deberán tener en cuenta ese fenómeno cuando esas formas del lenguaje inclusivo "estén en el uso y empiecen a utilizarse por una mayoría".



"Pero no somos nosotros los que tenemos que impulsar que se hable así sino el pueblo el que tiene que hablar así, y nosotros entonces tomaremos nota", concluyó.



La estancia en Cuba de Muñoz Machado es la primera parada de una gira que proseguirá por todos los países centroamericanos -Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras- y concluirá en la República Dominicana.