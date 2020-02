Futuro del trabajo: sólo un puñado de empleos aparece en el radar adolescente

Que el mundo laboral a escala planetaria se percibe más inquieto que el cambio climático es tan cierto como preocupante. La dinámica de esa transformación es tal que, por más que desde hace unos años autores como Yuval Noah Harari lo alerten con libros como 21 lecciones para el siglo XXI, es difícil estar preparados o, peor aún, ir un paso adelante.

De esa montaña rusa quienes más desconcertados bajan son los adolescentes quienes, según encuestas, informes y estudios variopintos, cada vez reducen más las profesiones que les interesan para proyectarse a un futuro trabajo. "Reperfilan" sus metas laborales en función de aquello que están dispuestos a estudiar, especialmente si es a corto plazo.

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) da pistas más que interesantes para que padres, docentes e instituciones reorienten su GPS.

El trabajo, titulado Empleos soñados: las aspiraciones profesionales de los adolescentes y el futuro del trabajo, sintetiza las opiniones recogidas en 41 países. Según ese sondeo, el 53% de las chicas y el 47% de los chicos se ven trabajando a sus 30 años en solo en 1 de los 10 empleos más populares.

Esos datos fueron tomados de última evaluación PISA destinada a chicas y chicos de 15 años, donde se expresan las expectativas de este segmento etario.

La notoria reducción de las opciones de empleo es atribuible, explica el informe, especialmente a los adolescentes de entornos más desfavorecidos y por aquellos que tuvieron un pobre desempeño en las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias.

"Ocupaciones tradicionales que datan del siglo XX e incluso del XIX, como las de médicos, profesores, veterinarios, gerentes de negocios, ingenieros y oficiales de policía, siguen cautivando la imaginación de los jóvenes, tal como lo hacían hace casi 20 años, antes de la era de los medios sociales y la aceleración de tecnologías como la inteligencia artificial en el sitio de trabajo", se lee en Empleos soñados...

En naciones donde la educación profesional es más sólida, los adolescentes cuentan con una oferta más amplia de aspiraciones profesionales. Por caso, en Suiza y Alemania menos de 4 de cada 10 chicos expresan interés en apenas 10 empleos. En Indonesia, 52% de las chicas y 42% de los varones anticipan que seguirían sólo una de tres carreras: administración de empresas, docencia y medicina (mujeres) o fuerzas armadas (hombres). También influye la demanda que puede ofrecer un mercado laboral determinado, por esos los adolescentes alemanes revelan una mayor amplitud de intereses profesionales.

Paradójicamente, no son los "trabajos del futuro" los que le quitan el sueño a los centennials. Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, lo resalta con más claridad: “Resulta preocupante que un número mayor de jóvenes eligen su empleo soñado entre una pequeña lista de las ocupaciones tradicionales y más populares, como las de docente, abogado o gerente de administración. Las encuestas señalan que demasiados adolescentes ignoran o no están conscientes de los nuevos tipos de empleo que emergen, en particular como resultado de la digitalización”.

En el informe se destacan los frecuentes desajustes entre las aspiraciones profesionales de los adolescentes y la educación y las capacitaciones requeridas para lograrlas. De ahí que para sortear esa brecha se deban garantizar sistemas eficaces de orientación profesional, mayor participación de los padres y una fuerte colaboración del sector del trabajo.

Una gran materia pendiente es que el mercado laboral dé señales más claras de sus requerimientos, actuales y futuros, para que desde el ámbito académico se reenfoquen carreras que han quedado al borde de la disolución o directamente caduquen algunas para abrirles paso a otras que sintonicen con las demandas de una sociedad que inevitablemente se va aggiornando.

Los especialistas de la OCDE alertan que los cambios en el empleo afectarán a algunos trabajadores más que a otros, en particular a los jóvenes con niveles de educación más bajos y a las mujeres que cuentan con menos probabilidades de estar subempleadas y trabajan en empleos de baja remuneración.

Y así como habrá trabajadores que se irán beneficiando a medida que la tecnología genere nuevos empleos y mercados, también aumentará la productividad de los trabajadores más jóvenes, los cuales si no están debidamente formados serán el eslabón más vulnerable.

Conclusión de perogrullo: sólo aquellos que se formen podrán afrontar el futuro del trabajo.

------------------------------------------------------------

#ElResaltador

Retroceder hacia el futuro

"Hay unas veinte mil lenguas en el planeta, más de un centenar tan sólo en las islas Filipinas. Yo había dado la voz de alarma: año a año miles de lenguas desaparecen, y con ellas también se extinguen posibilidades de experiencia y de futuro. Numerosas lenguas acaban de morir así en el Altiplano. Nosotros vemos el pasado pero no el porvenir: retrocedemos hacia el futuro. Con la desaparición de una lengua, perdemos para siempre ciertas negociaciones con la esperanza".

[ George Steiner (1929-2020),profesor, filósofo, crítico y teórico francés, en El Cultural ]

#LaDataFlora

En Argentina, actualmente el 80% de las ventas de vehículos usados se concretan a través de internet. En tanto que el 20% restante se realiza a la forma tradicional, ya sea en los locales comerciales (concesionarias), por medio de clasificados o directamente entre particulares.

Fuente: Cámara del Comercio Automotor

#LaSolapa

¿La corrupción mata? Las verdaderas causas de las tragedias argentinas, de Florencia Halfon Laksman (Planeta, 320 páginas, $750)

¿Qué tienen en común las doce víctimas del micro del colegio Ecos que chocó de frente con un camión en una ruta de Santa Fe, las del tren de la Línea Sarmiento que no frenó en su andén de la estación de Once donde murieron 52 pasajeros, las 194 víctimas fatales de Cromañón, y los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan? Se trata de algunas de las mayores tragedias argentinas que en este siglo enlutaron al país. Florencia Halfon Laksman reconstruye la dramática trama de estas historias y se pregunta si el Estado fue el responsable. Si los corruptos de turno hicieron un negocio a costa de las víctimas. Una cuidadosa investigación que convoca a acusados, condenados, jueces, defensores, protagonistas, amigos y familiares de las víctimas para iluminar la cerrazón que provoca la certeza de que tantas muertes y tanto dolor pudieron ser evitados.