El abogado de Báez insiste con que los rugbiers vayan a cárcel común

Fabián Améndola, uno de los abogados que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell, aseguró hoy que "no hay pedido oficial de los imputados, ni de su defensor de un posibles trasladados" a otro penal bonaerense.



Améndola dijo en declaraciones a radio Mitre, en referencia a las prisiones preventivas para los ochos rugbiers acusados del crimen que, "el juez de garantías hizo lo que debía hacer porque agregó como agravante la alevosía. La alevosia es grave porque es un ataque por traición".



Sobre los rumores que circulaban durante los días atrás sobre posibles traslados de los ocho imputados el letrado señaló, "no hay nada oficial sobre posibles traslados a ningún penal bonaerense de parte de los imputados ni pedidos de la defensa. Ahora, mi opinión sobre eso que ellos deberían ir a un penal común. El juez todavía no resolvió nada sobre posible lugar de alojamiento para ellos".



El juez de Garantías de Villa Gesell dictó ayer la prisión preventiva de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero en la puerta del boliche Le Brique de esa localidad, y le sumó el agravante de alevosía al homicidio premeditado que les había adjudicado la fiscal.



La resolución del juez David Mancinelli, mantiene la acusación por la "coautoría" del crimen contra Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), y la de "partícipes necesarios" para Blas Cinalli (18), Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), y Ayrton Viollaz (20).



El abogado de la querella recordó al final de la entrevista que "el martes 18 de febrero la familia de Fernando Báez Sosa, convocó a una marcha al Congreso Nacional en contra de "la violencia" que excede el caso de este joven.