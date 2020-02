Víctimas del Próvolo viajan mañana a la ONU para denunciar al Vaticano

Un grupo de víctimas de abusos sexuales cometidos en el ex instituto religioso para niños sordos Antonio Próvolo y dos de sus abogados, partirán mañana desde Mendoza a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, para presentar un informe contra el Vaticano por encubrimiento y luego a Roma, donde buscan ser recibidos por el papa Francisco.



El contingente presentará el caso ante el Comité Contra la Tortura (CAT, por su sigla en inglés) y el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por su sigla en inglés) en la ciudad de Ginebra (Suiza), detallaron desde la organización de Derechos Humanos Xumek.



Según adelantó hoy el abogado querellante y miembro de Xumek, Sergio Salinas, la intención del viaje "es seguir visibilizando esta causa que ha llevado a cabo una condena por parte de la Justicia de Mendoza y que en sede internacional se sepa que la iglesia católica encubre los delitos que se han producido en el Próvolo de Mendoza".



Agregó que van a "denunciar al estado Vaticano que está encubriendo (los abusos) con la conducta delictiva de sus empleados en Argentina".



El abogado apuntó contra el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, interventor de la iglesia católica en el caso Próvolo, representando al Vaticano, y contra Dante Simón, el vicario judicial que investigó, por orden de la Santa Sede los abusos en el instituto, que funcionaba en Luján de Cuyo.



Posteriormente viajarán a Roma, para reunirse con organizaciones que luchan por el fin del abuso eclesiástico y sobrevivientes y aún esperan una respuesta ante la solicitud de audiencia con el papa Francisco, informaron desde Xumek.



Para brindar mayores detalles los sobrevivientes y sus abogados han convocado a una rueda de prensa mañana a las 12 en el aeropuerto Internacional El Plumerillo y a las 17 tienen previsto hacer lo propio en el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires.



Las acciones mencionadas tendrán lugar entre el 14 y el 22 de febrero, y surgen gracias a la invitación de Ending Clergy Abuse - ECA (por su nombre y sigla en inglés), una organización internacional que lucha por el fin del abuso eclesiástico en el mundo, detallaron.



A fines de noviembre pasado los curas Horacio Corbacho (59) y Nicola Corradi (83) fueron condenados a la pena de 45 y 42 años de prisión respectivamente, y el jardinero Armando Gómez (49) a 18 años, por los abusos sexuales cometidos a niños sordos dentro del instituto.



El histórico veredicto fue dictado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, y marcó una condena emblemática contra la iglesia, con amplia repercusión mundial.



Por otra parte, estas ultimas semanas comenzaron las audiencias preliminares para llegar al segundo juicio por el caso Próvolo- que aun no tiene fecha- y en las que hay nueve imputadas, entre ellas las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de las ex apoderada legal del Instituto, Graciela Pascual.