“Cuando mi suegra me pregunta qué me gusta comer”: el video de TikTok que se volvió viral

La red social TikTok no para de sorprender a millones de usuarios constantemente. La aplicación que tiene más de 800 millones de usuarios activos sigue transitando una época dorada.

En esta ocasión la usuaria de TikTok @chiaralinarello2 publicó hace unos días una corta grabación que causó furor en la popular red social.

“Que te gusta comer a vos chiquita” inicia el dialogo la supuesta suegra a lo que la tiktoker responde “Yo, yo no como cualquier cosa, mientras no me des morrón o zapallito como lo que quieras”

“¿Pescado a la crema te gusta?” le indica la madre de su pareja a lo que la joven contesta “Pescado a la crema sí sí como obvio, no pasa nada” y luego hace un gesto de asco. “Todo sea para quedar bien” es el texto que eligió la muchacha para acompañar su video viral.

El video de la nuera y la suegra que se volvió viral en TikTok pic.twitter.com/oeOtmmKsZs — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) December 10, 2020

Este mencionado video viral recibió más de 88 mil likes y cientos de comentarios de risa y halago que resaltan la divertida interpretación.