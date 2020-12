Reglas navideñas: lo que hay que saber según cada región

La pandemia de covid-19 tienen a vilo a todas las personas del mundo que desean pasar las fiestas con sus seres queridos. Desde hace semanas, cada país tomó las medidas pertinentes a su situación epidemiológica para llegar a fin de año con la tasa más baja de contagios posible.



Pese a que los gobiernos habilitan las reuniones de grupos pequeños, lo cierto es que las celebraciones masivas y típicas están completamente prohibidas. Esto generará un fin de año muy particular de cara a Navidad y Año Nuevo.

España: diferencias según cada región

La Comunidad de Madrid prohibió todos los actos públicos para el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Además, no se permite entrar ni salir de Madrid del 23 de diciembre al 6 de enero con motivo de las celebraciones por los Reyes Magos.

Las campanadas de la Puerta del Sol que se realiza cada año concentra a decenas personas, pero este año fue cancelada para respetar la distancia social. Los shows y conciertos en espacios públicos fueron reducidos al 50%, al igual que los mercados de Navidad.

??Plan de Navidad ante el COVID-19??



? Suspensión de los actos de celebración de campanadas en vía pública.



? Cabalgatas de Reyes en recintos acotados y público sentado.



uD83DuDCC6 Todas las medidas entrarán en vigor mañana, 5 de diciembre, hasta el próximo 7 de enero. pic.twitter.com/TZEMBaNQHS — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) December 4, 2020

Las cabalgatas para celebrar los Reyes Magos será un festejo en un espacio acotado y con el aforo controlado. Tampoco se podrá comer en la vía pública.

En cuanto a Andalucía, No se podrá salir ni entrar a la comunidad durante los días festivos para visitar a los familiares, excepto por orden del Ministerio de Sanidad. "No compartimos el concepto de allegados del ministro Illa: nosotros aprobaremos solamente los reagrupamientos familiares. Hay que salvar no la Navidad, sino vidas", dijo el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP).



El Ministerio de Sanidad podrá aprobar los reagrupamientos familiares si lo cree necesario y lo confirmará el 10 de diciembre. Amparará también a quienes quieran viajar desde otra comunidad autónoma a Andalucía para estar con sus parientes durante la fiesta.



Esa norma establecerá, por tanto, una modificación sustancial en la regla del estado de alarma en Andalucía, pues decaerán los cierres perimetrales de los municipios durante las fechas que estime Salud y Familias.

Navidad europea

En Viena, Austria, se realizan test de coronavirus gratuitos y voluntarios para aquellos que desean pasar las fiestas en otras partes del país. En el caso de ser negativo podrán presentar el resultado e ingresaran sin problema. Sin embargo, la acumulación de gente para realizarse la prueba hizo que aumente la tasa de contagios a un 0,5%.



En cuanto al Reino Unido, ciudades como Londres están flexibilizando sus restricciones de cara a las fiestas, e incluso se encuentran a la venta distintos paquetes turísticos que convocan a las personas a pasarlas allí.



Alemania, en cambio, endurecerá los controles; aunque aspira (como todos los países) a que sus ciudadanos cuenten con una "Navidad sin soledad". Las palabras de la mismísima Angela Merkel para con los habitantes alemanes fue "tengan paciencia, solidaridad y disciplina".



Italia, uno de los países más castiagos por la covid con una gran cantidad de muertos y una segunda ola preocupante, tendrá restricciones más severas y apuntará a un nuevo toque de queda. Los rumores dicen que las reuniones deberán ser lo más íntimas posible y que finalizarán a las 00.00 hs.

Navidad en el cono sur

En Chile, si bien permitirán que la gente se reúna en grupos acotados, no se podrán hacer festejos en la vía pública. “Queremos tener una fiesta familiar que sea con todos los resguardos sanitarios, que sea afuera y no adentro, evitar compartir alimentos porque lo que no queremos es tener contagios“, dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza.



Argentina recomienda reuniones de a pocas personas, sin movilizarse ni congestionar las rutas y sin invitados que no formen parte del núcleo familiar. Sin embargo, diciembre es un mes de muchas flexibilidades en "el país del mate", por lo que los argentinos aspiran a pasar las fiesta en familia y en reuniones.