El conductor que mató al niño en Flores "no sabe leer ni escribir"

El abogado Roberto Herrera, defensor de Ricardo Papadopulos, principal sospechoso de atropellar y matar un chico de cuatro años en Flores, comentó que su cliente no tiene registro y no sabe leer ni escribir. Papadopulos estuvo ocho días prófugo y declarará mañana ante la fiscalía.

"Le dio mucho miedo no tener el registro y el no saber el desenlace", aseguró el abogado , y agregó que el joven se puso a llorar cuando reconstruyó el suceso.

El letrado además agregó que su cliente no tiene registro porque en el examen pscico-técnico no supo dibujar y "lo mandaron al psicólogo. No sabe leer ni escribir porque no fue al colegio".

Según comentó, llegó al caso luego de que un cliente lo contactó con la familia e inmediatamente le recomendó al acusado entregarse. "Está complicado, el agravamiento que tiene él es el haberse ido del lugar del accidente", agregó.

Herrera solicitó a la justicia más videos para determinar la velocidad y el trayecto previo al accidente y además la captura del camionero que cruzó en rojo en la intersección en Flores, donde embistió a la mujer con el niño.

"Va a dar claridad a este hecho y puede ser tenido en cuenta para cambiar la calificación y que sea un homicidio con dolo eventual y no un homicidio culposo, como dice la caratulación del día de hoy", aseguró Herrera.

"No le pregunté de dónde venía, quizás fue un error mío. Sí le pregunté si había tomado alcohol y me dijo que no", agregó en una entrevista televisiva.

Además, aseguró que buscan al amigo que viajaba con Papadopulos en el auto para que sea testigo. Las imágenes del estacionamiento donde habrían dejado el automóvil muestran al acusado tomándose la cabeza mientras mira las abolladuras del auto y el otro muchacho lo consuela.

Papadopulos se entregó ayer a la policía luego de estar prófugo nueva días y pidió "perdón a la familia". Reconoció que él era quien manejaba el Volkswagen Golf GTI blanco.

Asi llegaba junto a un amigo el ahora buscado. Tiene 21 años pic.twitter.com/SGN3KSH50L — Pampa Monaco (@pampamonaco) December 20, 2020

Mañana declarará a las 11 ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de César Troncoso, y luego la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, tendrá 10 días hábiles para definir su situación procesal.

El padre del acusado, Rubén Papadopulos, quien se presentó dos días después del siniestro en la Comisaría Vecinal 7 por ser el dueño del vehículo, fue liberado el jueves por la misma jueza.