Habló el padre del joven que mató al niño de 5 años en Flores

Rubén Papadopulos, padre del joven de 21 años que se encuentra detenido por atropellar y matar a un chico de 5 años, rompió el silencio este sábado y habló sobre lo que ocurrió en Flores. “Jamás a voy a decir que mi hijo tiene que ir preso, fue un accidente de tránsito”, expresó.

Ricardo Papadopulos se encuentra detenido en la Alcaidía 14 de Recoleta, tras entregarse ayer por la mañana. El joven estuvo prófugo desde el 17 de diciembre.

El padre rompió el silencio este sábado.

El hombre habló con C5N y manifestó lo siguiente: “Pido perdón a la familia, en nombre de toda nuestra familia. Le pido perdón a este gente que sé que no está pasando un momento bueno. Es terrible lo que está pasando. Esto no es fácil. Tampoco es fácil para nosotros".

Y añadió: "Lo que quiero decir es que mi hijo estuvo manejando, mi hijo no fue a robar, mi hijo no mató con un revólver a un angelito de Dios. Lo único que quiero decir es que estaba manejando y tuvo la mala suerte de atropellar a un angelito de Dios”.

“Mi hijo es mayor. Tengo entendido que fue a sacar un registro y no se lo dieron. El motivo, sinceramente, no lo sé. Pero él tuvo la voluntad de hacerse el registro para conducir. Ahora, que no se lo dieran... El motivo no lo sé y no es culpa de él”, señaló.