Anses: la buena noticia para jubilados que pasó desapercibida

Los jubilados finalmente no tuvieron un bono de fin de año, pero eso no significa que Anses no les haya dado buenas noticias. A pesar de que todos esperaban un ingreso extra, como el año pasado, eso no sucedió.

El presidente Alberto Fernández había anunciado como una de sus primeras medidas de gobierno otorgarle un bono a los jubilados. En esa oportunidad, el refuerzo fue de 10 mil pesos, que se pagaron en dos veces.

Si bien hubo muchas especulaciones durante noviembre y principios de diciembre, finalmente se confirmó que este 2020 no habría ningún tipo de ingreso extra, excepto para afiliados del PAMI que están en el programa de alimentos.

Es por eso que los jubilados están esperando cualquier buena noticia que puedan recibir. Por suerte, ya quedó confirmado que uno de los trámites más engorrosos no será necesario hasta entrado el 2021.

La ANSES informa que el trámite de la Supervivencia / Fe de Vida, actualmente suspendido hasta el 31 de diciembre, seguirá del mismo modo hasta el 31 de marzo del 2021 para el cobro de las jubilaciones y pensiones de enero, febrero y marzo. pic.twitter.com/Hw5BozdZi3 — Consultora Laura Ferreyra & Asociados (@ConsultoraLF) December 16, 2020

Se trata de la Fe de Vida, que se debía realizar de manera presencial para cobrar los haberes. La suspensión de este trámite comenzó hace un per de meses, pero tenía vencimiento en diciembre de este año.

Hace dos semanas, sin embargo, Anses confirmó que extendía la suspensión de la Fe de Vida durante tres meses más. Así, no será necesario realizar el trámite presencial hasta marzo del 2021.

Hay que tener e cuenta que algunos bancos exigen de manera individual que se compruebe que el jubilado sigue con vida. Ese es el caso del Banco Nación, que pidió que los titulares de las cuentas realicen compras con tarjetas de crédito o débito como reemplazo del trámite.