Los tres signos del zodíaco que se destacan por sus llantos

No todo el mundo puede soportar la parte dura de la vida. Hay personas que se destacan por una fortaleza que los hace parecer de piedra, mientras que otros se quiebran ante la primera dificultad. Estos últimos pueden terminar siendo un mar de lágrimas aparentemente sin razón, y ya tienen fama de débiles, aunque todo se puede deber a que no saben cómo manejar la frustración. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su llanto.

Escorpio

Los del signo del escorpión son el clásico caso de las personas que no aguantan las decepciones. Cuando algo les sale mal se frustran muchísimo, y no pueden ocultarlo, ya que inmediatamente les llegan las lágrimas. No son para nada débiles, pero sí muy exagerados cuando les pasa algo que no está en sus planes.

Cáncer

Probablemente los de cáncer sean los más sensibles de todo el zodíaco, y lo demuestran con largos ataques de llanto. Si necesitan llorar, lo harán en cualquier lugar, y sin ningún temor al ridículo. Además de tristeza, con sus lágrimas también demuestran alegría, por lo que hay que estar muy atentos a las causas de sus llantos para saber si hay que consolarlos o no.

Los cáncer lloran de tristeza, pero también de alegría.

Piscis

Vivir en un mundo de ensueño tiene su lado malo, y esto lo saben muy bien los piscis. Cuando les toca estar en el mundo real, es como si se rompiera su coraza, y todo les causa un dolor muy grande. Es por eso que reaccionan de una manera totalmente desproporcionada a las dificultades, y terminan largando un mar de lágrimas por cualquier cosa.