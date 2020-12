Desde Aysam aseguran que no habrá cortes de agua en los próximos días

Esta mañana se produjo un corte en el Corredor del Oeste por el reclamo de vecinos de Godoy Cruz que reclaman falta de agua desde hace 15 días. Tras esto llovieron las quejas de usuarios que insisten en problemas con el agua potable en diferentes zonas de la provincia.

Desde Aysam insistieron en que el inconveniente no estaba denunciado y por esto no estaban al tanto de lo que sucedía en el lugar y desmintieron los dichos de los vecinos. "No es verdad que esto ocurra desde hace 15 días", manifestó Alejandro Gallego a Mdz.

En este sentido, defendió que los problemas de suministro se dan porque las bombas dejan de funcionar y la puesta a punto lleva mucho tiempo. Aun así destacó que "no podemos prever roturas de cañerías", a pesar de recibir denuncias diariamente y realizar "mil soluciones semanales"-

A pesar del malestar de hoy, insistieron en que no está previsto que ocurran cortes de agua en los próximos días. Según Gallego, las reservas de agua son normales por lo que "no debería haber problemas" en las fechas cercanas a la Navidad. "De acuerdo a los problemas que uno va viendo y cuando las reservas empiezan a caer, puede adelantarse", explicó el titular de Aysam,

Las fiestas entonces deberían suceder sin mayores inconvenientes. Si bien podrían ocurrir imprevistos, "no debería haber problemas masivos" en los próximos días, concluyó Gallego.

Finalmente, insistió en que quienes tengan reclamos por soluciones técnicas, pueden hacerlo llamando al 0810 777 2482 o desde la página web.