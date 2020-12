¿Tus hijos usan TikTok? Estas nuevas funciones los protegen del ciberdelito

La aplicación más exitosa de la cuarentena, furor entre los jóvenes del mundo, apela a construir una mejor experiencia, pero no solo en cuanto al confort y lo lúdico, sino también basados en la seguridad y bienestar del usuario.

Para esto TikTok pondrá en marcha nuevas funciones: el Modo Seguridad Familiar y la Gestión de Tiempo en Pantalla.

Protección al menor

De los 800 millones de usuarios que tiene TikTok, el 41% tiene entre 16 y 24 años. El boom de la app entre adolescentes quizás se explique porque los creadores definieron su mercado meta en los jóvenes de 18 años.

No obstante, su uso no está exento de peligros. Según The Wall Street Journal la estancia promedio de los adolescentes en la app es de 45 minutos.

Los micro videos duran como máximo 60 segundos y eso da una idea de la cantidad que pueden llegar a ver.

Modo Seguridad

El modo seguridad familiar de TikTok sirve para que los padres puedan supervisar directamente la actividad de sus hijos en la red desde su propio teléfono celular.

Antes se podía hacer desde las opciones dentro de la privacidad y el control parental, pero con varias limitaciones.

El adulto y el niño tenían que tener una cuenta de TikTok y a cambio posibilita la opción de control del tiempo en pantalla, restringir mensajes privados que contengan ciertas palabras e incluso bloqueo de contenido.

Sin embargo, todo eso era desde el móvil del menor de edad y esto permitía que el niño pudiera modificarlo.

Sincronización familiar

En su última actualización la compañía, que advierte la creciente atención y preocupación de madres y padres, permite vincular a niños y a adultos desde sus propios Smartphones. A esto le llama Sincronización familiar.

Así, los adultos podrán configurar y restringir la privacidad de manera remota y supervisar el tiempo de visualización desde su propia pantalla. Esto, sin tener que tener el teléfono del niño en la mano.

La idea es promover el uso saludable de las redes y las aplicaciones e incluso lanzaron contenidos de producción propia acerca de estos valores, dirigidos especialmente a estas audiencias.

La compañía remarcó que el objetivo es ayudar a las personas a establecer sus propios límites de consumo de contenidos digitales para conseguir un “bienestar digital“, sin caer en ansiedades o adicciones causadas por la sobreexposición a internet.

Con este fin, lanzaron junto a los creadores locales de cada región con más seguidores una serie de contenidos únicos para recordar los valores de la comunidad de TikTok e intentar que sus usuarios también contemplen lo saludable que resulta el tiempo fuera de la pantalla en conexión con el mundo real.

Las buenas prácticas y la seguridad social en la red pasan a ser motivo de acciones como estas, en donde las compañías como TikTok y otras redes como Instagram buscan involucrarse y brindar información al usuario para evitar problemas mayores. Tanto ciberdelitos como problemas de salud.

Otro recursos que pueden colaborar en este sentido están disponibles en el Centro de Seguridad de TikTok, al cual se puede acceder desde la app.