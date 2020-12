Januká: la festividad para conectar con los milagros

Hablar de milagros implica conectarnos con nuestros deseos. ¿Qué tan conscientes estamos acerca de cómo estamos deseando? ¿Sabemos qué queremos y cómo nos estamos conectando con nuestros deseos? ¿Estamos pensando y sintiendo que somos merecedores y que podemos lograrlo o por el contrario tenemos creencias conscientes e inconscientes a partir de las cuales, mas allá de nuestros deseos, nos boicoteamos?

Para hablar sobre este tema hablamos con Laura Madeira, reikista y Kabbalista, ya que hoy comienza Januká que es una festividad ligada a conectar con los milagros y atraerlos a nuestra vida. Desde esta mirada quisimos abrir este tema para aprovechar estos días, hacer un stop, reflexionar y trabajar sobre nosotros mismos para estar más conscientes acerca de lo que queremos y qué hacemos para lograrlo. Podés repasar la charla completa que hicimos en MendozAprende Especiales en el vivo de Instagram de MDZ Online y conocer además el ritual que nos propuso hacer que comienza hoy con la salida de la primer estrella.

La kabbalah, dijo, nos enseña a conectar con cierta energía disponible que durante el año se marcan a través de distintas festividades, como el día de almas gemelas o del perdón en Rosh Hashaná, de los que ya hemos hablado en este programa. El cierre del año se hace Januká, que se la llama la fiesta de las luces y es una oportunidad para conectar con los milagros.

“Son 8 días en que el cielo se abre y nos permite conectarnos con esta energía. Este año comienza el 10 de diciembre”, comentó.

Si bien Januká es una festividad que celebra la comunidad judía, que para quienes son cristianos también estamos próximos a la fecha de Navidad, Laura remarcó que la propuesta desde la Kabbalah, que no es una religión, es reflexionar en este tiempo desde un sentido un poco más profundo y mirarnos en qué podemos mejorar nosotros mismos para, en este caso, sintonizarnos con nuestros deseos y manifestarlos.

Acerca de los milagros dijo que por lo general las personas nos hemos acostumbrado a creer que los milagros los hace Dios, generalmente es a quien le pedimos. "A medida que nos hemos ido abriendo a creer que no hay un Dios castigador ni premiador sino que lo que nos sucede en la vida depende de nuestros pensamiento, sentimientos y acciones. El Zohar dice claramente Dios no crea milagros".

"Dios y la religión nos dan las herramientas para crear milagros y vamos entendiendo que no hay nada mágico sino que todo proviene de nuestras acciones". enfatizó

“Cuando tenemos un problema a veces no accionamos hasta que el agua nos llega al cuello, estamos acostumbrados a pedir y no a hacernos cargo de nuestras acciones, de tener un cambio interno. Debemos ser conscientes que somos creadores de nuestra realidad y de nuestros milagros”, dijo invitándonos a tomar conciencia de que el poder está dentro nuestro.

Muchas veces vemos que en situaciones extremas, sobre todo en temas de salud, hay personas que experimentan el milagro de la sanción y otras que no y para ella esto nos dice acerca de que la presencia de los milagros está ligado con hasta dónde cada quien es conscientes de nuestra capacidad de crear la realidad. De hecho afirmó que la aparición de los milagros en nuestra vida es una señal de que estamos vibrando alto.

Por esto es importante hacer un trabajo interno para elevar nuestra vibración que “se logra -explicó- cuando entramos en coherencia, salimos de la queja, del enojo, de la preocupación, cuando comenzamos a entender que lo que damos es lo que regresa. Y es recién ahí cuando podemos conectar con ese campo en donde todo esta disponible, donde no necesitamos a veces ni siquiera pedirlo sino ponernos en coherencia, esta es la gran tarea del ser humano, amarse y poner en coherencia lo que piensa, dice y hace.”

Durante Januká explicó que disponemos de 8 días para conectarnos con esta energía y reflexionar escuchándonos acerca de qué necesitamos, qué queremos y qué deseamos porque son tres cosas distintas.

Charlando me quedó como un primer resumen el hecho de que comprometernos en este trabajo interno para elevar nuestra frecuencia nos lleva a conocernos y darnos cuenta de cuáles son estas creencias, sentimientos o acciones que, sean conscientes o no, nos llevan a boicotearnos. Es que muchas veces nos pasa que cuando tanto deseamos algo y no lo conseguimos, nos frustramos y nos ponemos más derrotistas y desistimos o cambiamos el deseo; cuando en realidad antes de eso está bueno plantearnos si no estamos trabajando en contra de nuestros deseos para ver en qué podemos mejorar.

Por otro lado además mientras más libres de los condicionamientos estamos y crecemos en conciencia tenemos un discernimiento más fidedigno acerca de cuáles son nuestros verdaderos deseos. ¿Cómo saber si este deseo viene del corazón y es lo mejor para nosotros o viene de un condicionamiento y quizás en el fondo no es lo que realmente queremos?

Para darnos cuenta si el deseo es propio no dijo que debemos prestar atención a nuestro cuerpo, cuando deseamos debemos sentir paz “si el deseo siento que es por ahí pero mi mente me dice que es imposible, ahí es donde debemos entrar en la coherencia de entrar en esta parte interna de sentir que ´yo deseo esto para realmente expandir lo mejor de mi´. Es momento de ir ahí a ese lugar donde nos vibra y esto lleva un proceso interno, que es personal”

Muchas veces dijo creemos que deseamos algo porque lo necesitamos entonces tenemos que diferenciar que necesitar es diferente a desear y querer es diferente a desear.

“El deseo es algo más profundo, es interno. Desde la Kabbalah se dice que el deseo es lo que crea nuestra vasija o sea es lo que nos mueve desde lo interno para compartir con otros y es ahí donde voy a expandir mi luz”, remarcó.

Una vez que conectamos con nuestros deseos y desde lo interno sintonizamos para darnos cuenta cuáles son estos deseos que nos vibran y mueven, viene otro aspecto importante que es "el cómo", ya que muchas veces para lograr conquistar nuestro sueño necesitamos descubrir cómo hacerlo y a veces en eso también nos perdemos con la mente.

Sobre esto dijo que “ eso es justamente lo que hace que no logremos lo que deseamos; ¡la cabeza! que no solamente nos dice `no vas a poder´ sino también `pero cómo vas a hacer esto es imposible´. Por eso si estamos en coherencia y sentimos nuestro deseo interno, tratemos de soltar el cómo, tratemos de permanecer conectados con el corazón y confiar, eso es lo mas importante. Para conectarnos con ese milagro debemos creer en nosotros mismos, debemos confiar que si el deseo es real el universo se va a encargar de los cómo”

Sin embargo remarcó que “debemos estar atentos a nuestros pensamientos, a las acciones, a estar en coherencia y a las señales, porque a través de estas señales vienen la sincronicidad con el deseo que tengo en mi corazón pero es a través de una vibración amorosa, porque si nos conectamos con el miedo, se convierte en un obstáculo, me pongo en otra sintonía y es una vibración baja. Por eso cuando acepto, confío empiezo a elevar mi vibración”

- ¿Qué pasa con las expectativas?

- Cuando hay mucha expectativa quiero un resultado y es ahí cuando el deseo no es del corazón. Ahí tenemos otra señal, si me pongo ansioso, si lo quiero ya, suelto porque eso es un deseo de la mente. Los deseos del corazón tienen mucha dosis de paciencia, se sabe que va a suceder, ¿cuándo? en el momento en que sea necesario.

“Otra clave importante - continuó diciendo- para salir de nuestra mente, que siempre es limitada, es abrirnos desde el agradecimiento a lo que el universo tiene preparado para nosotros, que el Universo disponga cómo”

Una de las consignas fundamentales que propuso Laura para iniciar este tiempo de 8 días de reflexión es “decirnos a ser responsable de estar en coherencia, de ser los creadores de nuestra vida, no culpemos más al otro de todos nuestros males”

Si hablamos del deseo como motor, como esa chispita que debe estar encendida, nos pone el acento en la importancia de lo que estamos sintiendo, de nuestras emociones y cómo manejarlas. Puede suceder que muchas veces en ese proceso de avanzar hacia nuestro sueño pasemos por situaciones que nos generan miedo, angustia, la tristeza, la frustración, emociones que atravesamos y que nos bloquean.

Sobre las emociones Laura explicó que “no hay que reprimirlas, hay que sentirlas porque vienen a darnos un mensaje, por lo tanto hay que transitarlas sin embargo no podemos quedarnos pegados a ellas, y es para eso que están las herramientas como la música, hacer ejercicio físico si estoy enojado, cada quien tiene que aprender a gestionar sus emociones para no bloquearnos”

“El gran tema -continuó explicando- es aprender a sostener, la conexión, la coherencia, mantener esa llama encendida, todo eso depende de nosotros y todos caemos y salimos de la coherencia, es como un niño cuando aprende a caminar, nos vamos a caer muchísimas veces el tema es que cada vez nos levantamos más rápido, por eso somos creadores permanentes de los milagros que no son sobrenaturales sino miremos la naturaleza que crea milagros todo el tiempo, eso es lo que tenemos que entender. Einstein decía que ´hay personas que no creen en los milagros y otras que creen que todo es un milagro` la pregunta es entonces ¿de qué lado estas?”

Otra clave importante que mencionó es la gratitud. Una manera de potenciar nuestra conexión con los deseos verdaderos y nuestra capacidad para crearlos es también aprendiendo a mirar y capitalizar lo que sí tenemos, lo que sí vamos pudiendo, vamos logrando, vamos avanzando, agradecerlo y valorarlo. “debemos agradecer todo, porque no hay cosas buenas y malas, los problemas son realmente una oportunidad para el salto, para ver lo que no estábamos viendo. La gratitud es una vibración muy alta, la gratitud es el camino más directo para conectar con los milagros”

El ritual de Januká

Sobre el ritual nos dijo que si bien hay una forma tradicional para hacerlo, también nos recomendó conectarnos y sentir qué nos vibra para ir armando nuestro propio ritual.

Se realiza con velas blancas, durante 8 días. Este año comienza hoy a la salida de la primera estrella, debemos tener una vela que se llama piloto o sea es la vela con la que vamos a encender todos los días nuestras velas de Januká, por eso recomendó que sea una vela larga, las típicas que encendemos cuando se corta la luz.

Encendemos la vela piloto solo para prender la vela del primer día (puede ser una velita blanca de noche). El segundo día encendemos nuevamente con la vela piloto dos velas, el tercero tres y así sucesivamente hasta llegar al octavo día en que encendemos las 8 velas pero ese día vamos a dejar también la vela piloto que se consuma.

Las velas debemos ubicarlas en altura, es decir, que no estén a la altura del piso, por ejemplo arriba de una repisa, y lo más cercano a una ventana que dé al exterior, esto simboliza que estoy compartiendo la luz con otro.

Para finalizar ¿Cómo hacemos para pedir nuestros deseos? Dijo que debemos armar una lista, comenzando por dar las gracias como si ese deseo ya está materializado y debemos escribirlo en presente por ejemplo “gracias por la salud que tengo”

¡A encender velitas y conectar con nuestros deseos, con nuestro corazón y con la comprensión de que aquello en que creemos es la realidad que creamos!