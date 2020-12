Carrascosa fue absuelto definitivamente por el crimen de Marta García Belsunce

Carlos Carrascosa (75) quedó hoy absuelto de manera definitiva en la causa por el homicidio de su esposa María Marta García Belsunce, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara la última apelación que había presentado el Ministerio Público Fiscal bonaerense, informó Télam hace instantes.

A 18 años del crimen cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar y con un período de siete años y medio en los que el viudo estuvo preso, este fallo dejó firme la absolución que, tras una revisión de la causa, el Tribunal de Casación bonaerense había dictado en 2016 para Carrascosa.

El hombre acaba de publicar el libro Diario de un inocente, en el que comenta las peripecias que -desde su perspectiva- le tocó vivir luego de aquella tarde en que su esposa fue hallada muerta y con medio cuerpo dentro de la bañera.

El caso

Era un día lluvioso. El Boca de Oscar Washington Tabárez visitó el estadio Monumental y venció por 2 a 1 al River de Manuel Pellegrini. También jugaba Independiente. Carrascosa contó que había ido a ver esos partidos a una casa cercana, allí en el country Carmel, y que cuando volvió a su hogar se encontró con un panorama tremendo.

María Marta tenía 5 tiros en la cabeza

María estaba tirada, semisumergida en una bañera del baño. En una entrevista exclusiva con MDZ, Carrascosa dio su visión de aquel momento: "la vi, la saqué de la bañadera, la puse en el piso, la mitad en el baño y la mitad en el dormitorio". A esa hora llegaba una masajista. Carrascosa recuerda que se asomó por la ventana y la llamó: "Vení rápido, que María tuvo un accidente". A ellos se les sumó más gente.

"Yo no sabía que había muerto. Llegó un médico como a los 20 minutos y a mí me mandaron abajo. Cuando el doctor la terminó de revisar me dijo 'terrible accidente, Carrascosa. María falleció".

Pero no había sido un accidente. Como lo comprobaría la autopsia 43 días después, María Marta tenía 5 tiros en la cabeza. Una bala quedó en el suelo: el famoso "pituto" que alguien tiró al inodoro.

Hasta hoy no se sabe quién fue el asesino. En ese sentido, un nuevo juicio que está a punto de comenzar despierta esperanzas: se investigará el posible rol de un vecino con antecedentes penales y dos de los cuidadores del country. Pero esa es otra historia.