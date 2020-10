A 18 años del crimen que conmovió a la Argentina: Carlos Carrascosa habla del caso Belsunce

Los expedientes tienen altibajos. A veces "se enfrían" y otras "se calientan". El caso García Belsunce es un excelente ejemplo: el próximo 5 de noviembre, Netflix estrenará Carmel: ¿quién mató a María Marta?, una serie que promete recorrer todos los aspectos del crimen que terminó con la vida de la socióloga. Pero eso no es todo. El viudo de la víctima, Carlos Carrascosa (75), acaba de publicar Diario de un inocente (Ediciones B), un libro en el que relata en primera persona su relación con la fallecida, la experiencia en la cárcel y su punto de vista sobre cómo se lo juzgó.

La de Carrascosa no es una voz cualquiera. Si bien hoy está libre, los medios lo señalaron desde el principio como uno de los principales sospechosos por la muerte de su esposa. Pero si uno se remonta más atrás en el tiempo, surgen otras escenas notables. Como si haber estado en el foco de uno de los homicidios más recordados del país fuera solo una parte de la historia.

Marino mercante en su juventud, corredor de bolsa en su madurez y figura central -a su pesar, tal vez- de un furor televisivo que sacudió hasta las profundidades a la opinión pública argentina, Carrascosa conversó con el programa Con qué derecho, por MDZ Radio, y dio su opinión con un hablar pausado, sin dudar. El resto corre por cuenta de los lectores.

Escena del crimen

Aquel 27 de octubre de 2002 estaba nublado. El Boca de Oscar Washington Tabárez visitó el estadio Monumental y venció por 2 a 1 al River de Manuel Pellegrini. También jugaba Independiente. Carrascosa contó que había ido a ver esos partidos a una casa cercana, allí en el country Carmel, y que cuando volvió a su hogar se encontró con un panorama tremendo.

María estaba muerta, semisumergida en una bañera del baño. En la entrevista con MDZ, Carrascosa dio su visión de aquel momento: "la vi, la saqué de la bañadera, la puse en el piso, la mitad en el baño y la mitad en el dormitorio". A esa hora llegaba una masajista. Carrascosa recuerda que se asomó por la ventana y la llamó: "vení rápido, que María tuvo un accidente". A ellos se les sumó más gente.

La autopsia se hizo más de un mes después de la muerte de María Marta

"Yo no sabía que había muerto. Llegó un médico como a los 20 minutos y a mí me mandaron abajo. Cuando el doctor la terminó de revisar me dijo 'terrible accidente, Carrascosa. María falleció".

Pero no había sido un accidente. Como lo comprobaría la autopsia 43 días después, María Marta tenía 5 tiros en la cabeza. Una bala quedó en el suelo: el famoso "pituto" que alguien tiró al inodoro. María Marta García Belsunce recibió 5 disparos.

Las dudas

¿Cómo puede ser que nadie se diera cuenta de que la mujer había recibido cinco plomazos? "La pericia balística lo explicó -respondió Carrascosa-. Eran balas calibre 32, un calibre pequeño, con pólvora vieja y a muy corta distancia, sin la fuerza para tener orificio de salida".

El fiscal de entonces, Diego Molina Pico, apuntó contra la familia. "Pero este hombre tendría que haber realizado la autopsia inmediatamente, aunque se pensara que era una muerte accidental. A pesar de sus errores, la corporación judicial se puso en funcionamiento, y se fueron cubriendo los unos a los otros".

"La cárcel me dio cierta tranquilidad. Peor era salir a la calle y enfrentar la opinión pública"

Carrascosa cree que hacía falta un culpable y los dedos acusadores apuntaron a él. "Siempre me sentenciaban poco antes de las elecciones", subraya. Fueron 5 años y medio de cárcel y 2 en domiciliaria, con condena a prisión perpetua.

Pasar del country a la celda fue un proceso duro. "Era un burgués de buen pasar, y me encontré con un ambiente que no era el mío. Recuerdo que una vez pasaron en la tele que un delincuente había matado a un policía, y muchos detenidos aplaudían. Yo era sapo de otro pozo", reconoce.

A pesar de esas diferencias, el penal le dio tranquilidad. Es más: muchas páginas del libro se escribieron tras las rejas. "Fue un alivio, porque antes había estado seis años -desde que me acusaron hasta que me llevaron preso- en los que no podía ir por la vereda. Esa cárcel fue mucho peor: la cárcel de caminar acusado por la calle y con todos los medios en contra". En entrevistado al salir de la cárcel.

Las idas y vueltas de la causa son imposibles de resumir en estos breves párrafos. La Suprema Corte de Justicia Bonaerense absolvió a Carrascosa; aunque ese fallo fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal de esa provincia. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá ratificar -o no- su libertad dentro de muy poco.

Hoy el ex recluso camina por la calle, puede salir del país cuando quiera y jura que todavía tiene esperanzas de que alguna vez se sepa quién terminó con la vida de María Marta. En ese sentido, un nuevo juicio que está a punto de comenzar le despierta algunas esperanzas: se investigará el rol de un vecino con antecedentes penales y dos de los cuidadores del country. Pero esa es otra historia.