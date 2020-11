"Se convirtió en estrella": el poético adiós de Víctor Hugo al "Diez"

Aquella vez, la voz de Víctor Hugo Morales se quebró. Era la semifinal del Mundial 86´ y Diego Armando Maradona le convirtió a los ingleses el gol más famoso de todos los tiempos. "Barrilete cósmico", dijo entonces el locutor, y grabó con esa metáfora un capítulo insigne no solo del deporte, sino también de la poesía popular. Este jueves, a modo de despedida, Morales se refirió otra vez al "diez".

"Se me había ocurrido relatar aquel gol de otra manera -confesó Morales en su programa televisivo de C5N-. Pero de pronto empezó a pasar otra cosa. De pronto Diego empezaba a elevarse, se iba dos metros, cinco metros por encima del césped (...) Y yo no sabía que hacer con el relato ¿Qué iba a decir, que parecía un E.T que en vez de una bicicleta llevaba una pelota de fútbol en el empeine?".

Con esa narración, el locutor explicó el hallazgo del mencionado giro "barrilete cósmico" durante aquel partido contra Inglaterra. El barrilete: un juguete de los que menos tienen, que se hace con caña y papel y que indefectiblemente termina en el suelo. Pero esta vez venía un adjetivo que lo empoderaba, desafiaba lo verosímil y lo remontaba al firmamento: cósmico.

"Recordémoslo tan vivo como su arte, como su juego y su osadía"

"Y de pronto el gol era que Diego se convertía en una estrella. Elijamos una estrella esta noche. Que sea Diego para siempre. Y despidámoslo no con la emoción que nos parte el corazón. Recordémoslo tan vivo como su arte, como su juego y su osadía. Estamos despidiendo a alguien que fue único", cerró Víctor Hugo.

