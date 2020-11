Lo único que realmente les interesa es conseguir todo lo que desean, a pesar de que muchas veces eso significa perjudicar a los demás. Tienen un lado oscuro que no dudan en sacar cada vez que alguien les lleva la contra, y siempre intentan salirse con la suya. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por sus caprichos.

Leo

Es sabido que los regidos por el Sol son muy carismáticos, por lo que están acostumbrados a recibir todo lo que quieren. Por llevar una vida fácil, se terminan transformando en unos caprichosos de primer nivel. Son bastante enojones, y no tienen problemas en mostrar su peor cada si alguien les lleva la contra.

Tauro

Los caprichos de los tauro toman a muchas personas por sorpresa. Siendo un signo que tiene mucho aplomo, hacer un escándalo por que no se obtiene lo que quiere parecería no estar dentro de su personalidad. La realidad, sin embargo, es que son muy testarudos, y no soportan tener que discutir para conseguir algo.

Escorpio

El signo más pasional es también el más caprichoso del horóscopo. En el ámbito amoroso están muy acostumbrados a conseguir lo que se proponen, y si se esfuerzan por algo y no lo obtienen, demostrarán por qué son de temer. Deben aprender a tener paciencia y a resignarse ante lo imposible.