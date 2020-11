Insólito: Córdoba publicita el turismo para extranjeros en un inglés muy particular

Hay muchos que sostienen que no existe la mala publicidad, solo existe la publicidad. Este parece ser el caso de Córdoba que, a través de su agencia provincial de Turismo, promocionó varias ciudades a los posibles visitantes extranjeros, pero con una traducción del idioma inglés que generó polémica.

La explicación de los responsables fue que utilizaron el traductor de Google para publicitar las ciudades y éste tomó las palabras de forma literal, por lo que así surgieron las imágenes de "Sierras Girls", en vez de Sierras Chicas, "Get out if you can" para Salsipuedes, "Skirt" por La Falda y "Strong Soul" como Almafuerte, entre otros destinos de Córdoba.

"Si bien el Google Translate no es exacto y, en algunos casos, tiene errores de contextualización, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial", justificaron. Sin embargo, desde la Agencia de Córdoba Turismo, utilizaron la frase del pintor español Salvador Dalí: "No importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen".

Muchos cordobeses, a tono con su sentido del humor, tomaron la iniciativa como divertida y original, pero hubo algunos que no estuvieron de acuerdo y expresaron su descontento por la decisión de la agencia de Turismo de Córdoba y su particular manera de publicitar alguna de sus ciudades en un inglés demasiado literal.