Es verdadera la cadena que explica cómo reconocer los síntomas del ACV en 4 pasos

Circula en Facebook una cadena que señala que un accidente cerebrovascular (ACV) se puede diagnosticar a partir de 4 etapas: “Díganle a la persona de sonreír (no puede); díganle a la persona de decir una frase simple, no puede decirla bien; díganle a la persona que levante ambos brazos (no puede o sólo parcialmente puede); díganle a la persona de sacar la lengua (si la lengua está torcida, girada a la izquierda o a la derecha es también un signo de un derrame cerebral)” (sic).

Aquello que señala la cadena -que fue compartida en Facebook más de 300 mil veces– es verdadero y se trata del método denominado FAST por las siglas en inglés de las palabras cara, brazos, habla y tiempo.

En qué consiste el método FAST

Un accidente cerebrovascular es un fenómeno que se produce por obstrucciones de coágulos de sangre que impiden que la sangre fluya hacia el cerebro (ACV isquémico) o por la ruptura de algún vaso sanguíneo en el cerebro (ACV hemorrágico).

Sus síntomas principales suelen ser: la pérdida súbita de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara; la aparición súbita de entumecimiento en la cara, piernas o brazos; confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice, según explican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación.

El neurólogo Dilraj Singh Sokhi, jefe del Departamento de ACV del Hospital Universitario Aga Khan, en Nairobi, Kenia, explicó a AFP Factual que, con el objetivo de ayudar al pronto reconocimiento de los síntomas de un ACV, los servicios de emergencia como la Cruz Roja utilizan el método FAST que consiste en 4 pasos:

Cara (Face): Pídale a la persona que sonría, ¿un lado de la cara se le cae, babea?

(Face): Pídale a la persona que sonría, ¿un lado de la cara se le cae, babea? Brazos (Arms): Pídale a la persona que levante sus brazos, ¿se le dificulta mantener ambos brazos en el aire?

(Arms): Pídale a la persona que levante sus brazos, ¿se le dificulta mantener ambos brazos en el aire? Habla (Speech): Pídale a la persona que repita una frase sencilla, ¿arrastra las palabras o es rara su habla?

(Speech): Pídale a la persona que repita una frase sencilla, ¿arrastra las palabras o es rara su habla? Tiempo (Time): Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, es tiempo de llamar al servicio de emergencia para que la persona sea llevada a un hospital de forma urgente.

Además, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja el uso del sistema FAST es recomendado no sólo para los servicios de emergencia, sino también para el público en general.

Por último, la Federación señala que este sistema “es de fácil uso y al mismo tiempo tiene una alta sensibilidad para reconocer accidentes cerebrovasculares”.