Esta época tan particular que vive el mundo no es particularmente alegre, pero hay personas que no pueden ver el lado amable de la vida ni haciendo su mejor esfuerzo. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su tristeza.

Cáncer

Son muy dependientes de los demás, y si no están permanentemente acompañados, los cáncer se pueden dejar llevar por la melancolía del pasado.

Escorpio

Si bien son el signo más apasionado del horóscopo, los escorpio muchas veces tienen una cara oculta que está marcada por la tristeza. Caen en esos estados por la frustración, que no saben manejar bien.

Los escorpio no saben manejar la frustración.

Capricornio

Lo que marca a los nativos del signo de la cabra es su pesimismo, que le marca toda su vida, y hace que no pueda disfrutar de los buenos momentos que le tocan. Tienden a alejarse de todos cuando están en ese estado.