Este es el cachorrito más viral de las redes sociales: ¿cuál es el motivo?

Knut es un adorable cachorro que ha cosechado miles de seguidores en Instagram por el simple hecho de ser muy tierno. El mismo se hizo famoso cuando su dueña subió un video en el que figura abrazando a otro compañero envuelto en una manta.

El protagonista es una mezcla de Pomerania miniatura y varias otras razas y fue rescatado por su actual dueña, quien se encargó de enseñarle varios otros trucos. Así como también de viralizar su contenido.

En la red social Knut sorprende con su gracia para posar ante las cámaras y por sus tiernas ocurrencias y tiene más de 60 mil seguidores de todas partes del mundo.

Con el posteo "Baby, it's cold outside" (nene, hace frío afuera), el cachorro cosechó más de 350.000 reproducciones con más de 35.000 'me gusta' y generó cientos de comentarios.

¿Ya lo viste?