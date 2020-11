"Fue una pesadilla": el estremecedor relato de los padres de Abigail

La madre de Abigail, la niña de 12 años a la que no dejaron ingresar a Santiago del Estero, rompió el silencio tras el video que conmocionó al país y contó la pesadilla que tuvieron que vivir.

"Ella le pide a Dios que haga un milagro; quiere volver a hacer su vida normal", aseguró Carmen Jiménez al referirse a la enfermedad que padece su hija.

Lo ocurrido con Abigail conmocionó al país. La niña regresaba junto a sus padres, Diego (39) y Carmen (35), desde Tucumán, donde habían ido a un control oncológico y, en un control de la policía santiagueña, en el límite entre ambas provincias, no los dejaron pasar porque no tenían los permisos correspondientes. Su padre la sacó de la camioneta, la cargó en brazos y cruzó el control a pie. El video en el que se escucha a Abigail llorando rápidamente se viralizó en redes sociales.

El artista Maldita Comadreja retrató esa escena en una ilustración, que también se hizo viral en redes sociales. Muchos utilizaron ese dibujo para repudiar lo ocurrido, entre ellos el expresidente Mauricio Macri.

Tras el escándalo, la madre de Abigail se refirió a la pelea de su hija contra un cáncer óseo en una de sus piernas. Técnicamente, lo que padece la niña es el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos, y por esta enfermedad la tratan desde hace cinco años en el Hospital del Niño Jesús, en Tucumán.

"Nos dijeron que no podíamos entrar porque no teníamos permiso para circular, pero yo no puedo saber qué día se va a enfermar mi hija", aseguró la mujer en diálogo con Radio Mitre.

"El pedido de disculpas del gobernador Gerardo Zamora no sirve de nada", agregó al referirse a las palabras del mandatario, quien pidió disculpas y se responsabilizó por lo ocurrido.

"Necesitaba que todos sepan lo que estaban haciendo con mi hija. Ha quedado traumada con todo lo que pasó. Cada vez que se levanta dice que los policías son malos", agregó Carmen.

"No nos comprendían y no nos dejaban pasar, y mi hija lloraba. Pasaron 20, 40 minutos y no me daban una solución. Pasó una hora y no me daban solución, nada. Seguí esperando hasta que decidí levantarla y llevarla caminando. Tenía la herida, había moscas y me daba miedo que se infecte. No veía la hora de sacarla de ahí", completó Diego, el padre de Abigail..