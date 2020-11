La Noche de Mirtha: la drástica decisión que tomó la producción

En los últimos días, el caso Abigail conmocionó a la Argentina y todos opinaron sobre el tema. Tanto en redes como en los medios de comunicación se habló de Abigail Jimenez, la pequeña de 12 años a la cual retuvieron en la frontera de Santiago del Estero cuando retornaba a su casa luego de un tratamiento oncológico en la provincia de Tucumán.

Juana Viale, quien se encuentra al frente de La Noche de Mirtha, se mostró indignada con lo ocurrido con el accionar de las fuerzas policiales y también por la reacción de las autoridades de la provincia del norte del país. Además contó al aire la decisión que tomó la producción del ciclo contra Santiago del Estero.

"Quiero que expongamos nuestros pensamientos sobre lo aberrante que fue lo que pasó con Abigail. A mí me parece que habla de una inhumanidad muy grande. No comprendo las políticas provinciales, ni nacionales, cuando pasan estas situaciones", indicó en vivo.

"Decían que no tenía el salvoconducto para pasar, que no esperó ni 20 minutos, que no caminó 5 kilómetros... ¡No importa si caminó 5 kilómetros o 70 metros! Él alzó a su hija porque no la dejaban pasar, eso es indignante y no se puede permitir. No entra en la lógica, en el corazón ni en el raciocinio de nadie", expresó la nieta de la diva.

"Lo que no entiendo tampoco, y es algo que me indigna bastante, es que en lugar de hacer un mea culpa, desde el Gobierno provincial quieran ensuciar al padre", sentenció. "Cabe aclarar que nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de las termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó", cerró.