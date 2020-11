Anses: qué trámite deben hacer los beneficiarios de la AUH para cobrar los 12 mil pesos extra

El Gobierno confirmó durante los últimos días que pagará a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo un plus de 12 mil pesos, pero aclararon que no se trata de un bono extra, sino del plus por escolaridad que ya venían cobrando años anteriores.

La diferencia es que este 2020 no hará falta hacer el trámite presencial que se venía realizando para obtener este dinero, sino que la misma Anses se encargará de recabar los datos necesarios.

Es decir, que los beneficiarios no deberán hacer ningún trámite extra por este plus, aunque sí se aclaró que será necesario que los chicos hayan asistido a clases para poder acceder al dinero.

Desde Anses explicaron que "el Estado en vez de poner la responsabilidad en los beneficiarios solamente, también busca esos datos y a esos chicos". Además, remarcaron que se hará "seguimiento si falta alguna condicionalidad".

El dinero puede ser más de 12 mil, ya que el plus consiste en casi 6 mil por chico. Esa cifra se trata de un promedio entre todos los beneficiarios de la AUH, que tienen en promedio 1.9 niños.