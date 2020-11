Desgarrador: una docente rompió en llanto ante la apatía de sus alumnos

Las imágenes están dando la vuelta al mundo y en cierto modo sintetizan lo que sienten muchos docentes al tener que plantarse, cada semana, a ponerle el cuerpo a la enseñanza en medio de una pandemia que vino a superponerse con una combinación de crisis que incluye lo pedagógico, lo social y lo económico.

La docente -Francis Sánchez, profesora de teatro en una escuela de Puerto Rico- se quebró hacia el final de su clase, porque sintió que a nadie le importaba lo que ella estaba enseñando. Entonces transmitió su catarata de dolores a través de Facebook Live. "A esta generación -acusó- no le interesa aprender, punto".

Y luego se escuchó: "¡burros!".

Sin filtro

La pandemia ha agrandado aún más las distancias entre los docentes y los jóvenes. Si antes la aceleración de las diferencias generacionales podía subsanarse parcialmente al compartir un aula, ahora la separación se hace mayor, porque ni siquiera hay un encuentro personal para reconectar.

En respuesta a esa situación, Sánchez se quejó de tener estudiantes que desde agosto "no se reportan a clases". "Y yo ya estoy harta, me siento agobiada y ya no sé qué más hacer", agregó.

La mujer, que enseña en secundaria, asegura llevar 18 años en el sistema educativo. "Paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social, pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a niveles tan altos como ahora", se lamentó.

Mirá las imágenes del doloroso momento: