¿A quién no le gusta comer? Además de ser necesario para subsistir, alimentarse puede ser un placer, cuando lo que ingerimos está hecho con algo de maestría o amor. Pero todos sabemos que es necesario poner un límite para no pasarse al lado de la glotonería. Siempre, sin embargo, hay gente que no puede entender un concepto tan simple como la mesura. Estos son los tres signos del zodíaco que aman la comida.

Leo

El apetito del rey no tiene rival. Los nacidos bajo el signo regido por el Sol no sólo disfrutan de comer, sino también de cocinar. Saben que una forma de ganarse a todo el mundo es a través del estómago, por eso llegan a ser talentosos chefs que tienen secretos culinarios que nunca comparten.

Tauro

Hay días en los que los regidos por Venus sólo piensan en comida y son los más glotones del horóscopo, pues para muchos de ellos no hay otra cosa más importante. Se sabe que no son las personas más activas, por lo que es normal que dependan mucho de los repartidores, ya que por lo general no les gusta esforzarse para conseguir ese plato que están deseando.

Libra

Si bien son el signo que se caracteriza por el equilibrio, hay algo en lo que les cuesta controlarse, y es con la comida. Los libra eligen qué comer fijándose siempre en los colores y las formas. Son las personas a las que los platos les entran más por los ojos que por la boca. Es por eso que aman lo dulce, y tienen fama de golosos.