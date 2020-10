Turismo en pandemia: empresas y destinos del país recibirán el sello Viajes Seguros

Numerosos destinos y empresas turísticas argentinas recibirán desde esta semana el certificado internacional Sello Viajes Seguros, luego de que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés) delegara esa potestad en el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) tras evaluar el trabajo realizado ante la pandemia de coronavirus.



La delegación de la responsabilidad para analizar y entregar esa distinción de garantía sanitaria (Safe Travels Stamp, en inglés) a un país por parte del WTTC "sólo se hace si se considera que las acciones fronteras adentro son serias y coincidentes con sus protocolos, que tienen el aval de las máximas autoridades mundiales de salud e infectología", dijeron las autoridades.



El sello sirve para que los turistas identifiquen a un destino seguro y este avance "es muy importante porque este sello está circulando y ganando popularidad en diferentes partes del mundo", dijo a Télam el secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, quien añadió que muestra "la seriedad con que Argentina viene trabajando".



El funcionario agregó que "hay ya cerca de 50 países que lo han recibido junto con Argentina, pero en el caso singular de nuestro país, el WTTC está estudiando lo que estamos haciendo, porque posiblemente sea un caso de éxito por el trabajo meticuloso que hacemos".



La potestad de otorgar el sello permitirá que cuando se reinicie la actividad turística internacional y local el país cuente con destinos y empresas con seguridad sanitaria garantizada, muchos de los cuales ya están postulado ante el WTTC -como la ciudad de Buenos Aires- y esperan la entrega.



La entidad que agrupa a los máximos representantes del sector privado del turismo a nivel global ya había tenido un gesto preferencial hacia el Gobierno argentino al admitir entre sus miembros al Inprotur, pese a ser un organismo oficial y a contar con representación del país mediante la Cámara Argentina de Turismo (CAT).



El 15 de este mes, Argentina obtuvo el sello y desde entonces el Consejo autorizó a esta dependencia del Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep) a ejercer la fiscalización de los postulantes locales, y la primera distinción fue para la provincia de Salta, el miércoles último.



Sosa adelantó a Télam que esta semana, "con la presencia del ministro (de Turismo y Deportes) Matías Lammens vamos a realizar las tandas más grande de entregas a destinos y empresas" de la Argentina.



El proceso que derivó en este trabajo conjunto con el WTTC desde junio pasado, cuando la entidad lanzó el Sello Viajes Seguros, con "protocolos para diez u once segmentos de la cadena de comercialización turística", incentivó a sus empresas miembros para que puedan adherirse.



Pronto algunos países comenzaron a solicitarlo, "entendiendo que les sirve para que se vaya visibilizando el trabajo que se ha hecho" y, en ese marco, agregó, "desde el Inprotur, como miembro afiliado al WTTC, fuimos gestionando también, enviando los protocolos que iba confeccionando el Ministerio de Turismo y Deportes en conjunto con la CAT y el Instituto de Calidad Turística de Argentina".



"Durante todos estos meses hubo un intercambio de idas y vueltas, con observaciones que nos hacían, inquietudes, sugerencias, etcétera", explicó, y destacó que los protocolos del Minturdep fueron bien recibidos por coincidir con los del WTTC.



Como "el Inprotur representa a un país, entonces nos otorgaron el sello, y la potestad de que nosotros como país lo entreguemos a su vez a los destinos de Argentina, sean provinciales o municipales, y a empresas de Argentina, con los parámetros y lineamientos de las sugerencias de los protocolos del WTTC, que son los del Ministerio", acotó Sosa.



"Argentina es el primer país que, en este caso a través del Inprotur, está generando este sistema tan detallado de aplicación y otorgamiento del Safe Travel Stamp en comunicación con ellos", sostuvo el funcionario e insistió en que "es muy importante, porque muestra la seriedad con la cual se está manejando Argentina para la certificación de los destinos y las empresas".



El Inprotur cuenta con un proceso interno de validación, que envió oportunamente al Consejo, y cuando fue aprobado comenzó directamente a trabajarlo a nivel interior, aunque "por una cuestión de información y de predisposición nuestra, lo que hacemos es informar diariamente al WTTC de todos los procesos que se van anotando", aclaró Sosa.



Sobre los próximos pasos, dijo que como "ya hay una lista de muchos postulantes, entre destinos y empresas, que antes del otorgamiento del certificado a Argentina lo han solicitado directamente en julio, agosto y septiembre, y como primero se lo otorga al país, todo ese listado nos lo ha pasado para que nosotros hagamos los otorgamientos pertinentes".



Sobre los postulantes que recibirán el sello esta semana, aunque no anticipó nombres dijo que "ya están aprobados, el WTTC nos ha dado el OK y el listado de todos los que fueron enviando esos protocolos y ellos los aprobaron".



La entrega se hará "en algún acto o conferencia virtual, o quizás presencial, pero la idea nuestra es tratar que todas las semanas vayamos entregando estos sellos", para lo que "ya tuvimos una reunión con Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo)".



Sosa anunció que "lo mismo vamos a hacer este lunes con Fehgra (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica) y con Aviabue (Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires)".



En tanto, "tras la presentación hecha ante la CAT, los presidentes de muchas entidades ya están enviando las solicitudes a nuestra página web, donde está el formulario con el aplicativo", comentó.