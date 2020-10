El desesperado pedido de un enfermero mendocino con covid-19

Iván Duarte es un enfermero mendocino que tiene coronavirus y se encuentra internado. Él le realizó un pedido a Rodolfo Suarez para en caso de no poder salir del hospital, su familia pueda seguir teniendo una ayuda económica.

"Buen día mi nombre es Iván Duarte, Licenciado en enfermería. Quizás algunos hayan escuchado mi nombre en la televisión, ya que hace 3 semana falleció mi hermano por COVID-19. Roberto Duarte", indicó.

En un texto corto pero claro, Iván Duarte cuenta su mayor miedo y preocupación:

Hoy me encuentro en la penosa situación de estar internado por covid-19 con pronóstico reservado, muy angustiado y con temor. No temor a la muerte porque vengo preparándome y es la carrera hermosa que elegí para ayudar y cuidar a las personas sanas y enfermas y asumí ese riesgo. Sí tengo miedo por el olvido, la discriminación, no quiero aplausos por mi muerte si llegase a pasar, quiero reconocimiento por parte del gobierno.

Soy licenciado en enfermería egresado de la universidad nacional de Cuyo, 6 años de carrera con una especialización en cuidados críticos y cobro como No profesional. Llevo 15 años trabajando en salud. Mi familia cobraría $19000 pesos de pensión si muriera, eso no es justo. No temo a la muerte, temo a la injusticia, al olvido.

Vengo 4 años peleando mi pase al régimen 27 profesional. Le pido al Sr. Gobernador y a la Sra. Ministra que consideren mi pase que se encuentra en el ministerio de Salud para ser aprobado, llorando con el alma partida se lo imploró.

Si muero quiero morir en paz sabiendo que hay justicia y que mi familia va a estar bien, mi esposa y mi niña Paloma de 11 años, solo pido por ellas para que estén bien.

Agradezco desde ya a todas las personas que me han acompañado en estos momentos tan difíciles, especialmente a mi esposa que es una guerrera y a mi Nina, a mis amigos y a todos los colegas que nunca dudaron un segundo en darme todo su apoyo, Gracias de corazón y del alma.