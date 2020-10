Es inglesa y vive en Mendoza: aquí inició un movimiento que llega a 17 países

Lakshmi Kennedy es inglesa, hace 5 años vive en Mendoza, pero previo a su llegada a la provincia había vivido en Inglaterra, Estados Unidos, Asia y Colombia.

Lakshmi es directora de la New Future Society, una organización de bienestar y meditación. Desde la cual lanzaron MEME (Maratón de la Calma), un movimiento internacional sin ánimo de lucro que comparte prácticas meditativas, se inició en Mendoza y se ha extendido a más de 17 países, “por eso para mí vivir en Mendoza ha sido un tiempo muy creativo y de bienestar”.

Pero, ¿cómo llegó Lakshmi Kennedy a Mendoza?, “hace 6 años decidimos con mi esposo, Ishwara, tomar un año sabático, vivíamos en el caribe colombiano y ahí decidimos viajar a la Argentina”, cuenta Lakshmi.

Su esposo ya había estado en Argentina, ella había leído sobre este país y conocido a muchos argentinos “más allá de la atracción cultural, me pareció que la mayoría de los argentinos que había conocido en el mundo tenían un pensamiento muy universal, soy muy curiosa y quería vivirlo”.

Decidieron visitar la provincia después de que un amigo de ellos de Buenos Aires les recomendara y describiera Mendoza como “una ciudad prolija, limpia, cerca de la naturaleza”.

“Para mi Mendoza es muy especial”, expresa y cuenta que en una primera instancia no tenían definido que se quedarían a vivir, "pero al llegar quedamos impactados por la belleza del lugar y por la amabilidad de la gente, los árboles en la ciudad y la cercanía con la naturaleza”.

La inglesa relata con emoción el encanto que le produce el paisaje mendocino, “las montañas con nieve, los cielos azules, el sol que siempre sale”. Y aunque el paisaje le impacta ella aclara que lo que más le gusta es la calidez de los mendocinos, “desde el comienzo nos han hecho sentir como en casa, tenemos grandes amigos aquí”.

Si Argentina es un lugar tan maravilloso como lo describe Lakshmi, ¿por qué tantos argentinos piensan en irse?. “Como europea veo que en latinoamérica hay una idealización de Europa, de Norteamérica, y de otras regiones que se clasifican como países del primer mundo, aunque no estoy de acuerdo con esa terminología”, explica Lakshmi, quien además considera que la idea de buscar nuevos horizontes en otros países puede estar relacionada con la conexión que tienen los argentinos con sus raíces, “siento esa hermosa relación que tienen los argentinos con sus raíces, con aquello que han traído los abuelos que han venido desde Italia, España, Medio Oriente”.

Si embargo, entiende que muchos sientan el deseo de mudarse a otros países, “el país está en una situación desde lo más pragmático y económico muy delicada, es difícil para todos”, analiza Lakshmi y agrega: “Es una realidad, hay mucha inestabilidad en el mundo, pero específicamente acá es muy frágil”.

Desde su punto de vista, los argentinos narran su vida de una manera bastante negativa, y a ello se suma la polaridad política que se vive en todo el mundo, “esto genera una grieta, como ustedes dicen, lo cual es una pena pero es un fenómeno mundial”.

Muchos no comprenden por qué decide vivir en Mendoza, “el mendocino y el argentino no valora tanto su país, por las dificultades y obstáculos a los que se enfrentan por eso me preguntan por qué vivo acá”. Para responder esa inquietud ella intenta expresar todo lo bueno que vive en este país todos los días, “yo amo Argentina y a los argentinos, la profundidad de las amistades que se construyen aquí, valoro muchísimo eso. La capacidad de sentir”.