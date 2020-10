Video: un río de cenizas tras las lluvias en Córdoba

View this post on Instagram

La imagen mau0301s triste tras los incendios: las #cenizas coparon un riu0301o ud83dude14 El video fue grabado por el periodista Cristian Peu0301rez, donde se ve cou0301mo el riu0301o de #AlpaCorral se convirtiou0301 en un lodo de cenizas que arrastrou0301 la lluvia. ud83cudf27 u0026#34;Las consecuencia de los incendios en el balneario de Alpa Corral en Cou0301rdoba. Luego de una lluvia de 15mm las cenizas flotan y hacen de tapou0301nu0026#34;, explicou0301 el periodista @perezcristianm29 . ud83dudd25 u0026#34;El principal problema de los #incendios es que dejan el suelo descubierto de vegetaciou0301n. Al quedar expuesto, ese suelo es mucho mau0301s fau0301cil que los agentes erosivos, el agua o el viento, lo muevan, lo arrastren y hagan que se pierda parte de esa superficie que es fundamental entre otras cosas para absorber el agua de la lluvia. Lo que nosotros llamamos el efecto esponjau0026#34;, nos contu00f3 el biou0301logo, investigador del Conicet y docente de la UNC Fernando Barri.