Nuevo espacio de citas para encontrar pareja dentro de Facebook

Facebook Parejas, la función de citas para usuarios de Facebook, estará disponible en Europa desde este jueves dentro de la aplicación de la red social y ofrece a los usuarios una experiencia opcional para conocer el amor sin el uso de 'swipes' para aceptar o rechazar perfiles, al contrario que la mayoría de 'apps' de citas.

La función Facebook Parejas -conocida como Facebook Dating en los países anglosajones- se lanzó en 2019 en algunos países como Estados Unidos. Ya se han producido 1.500 millones de 'matches' (emparejamientos) en los 20 países donde se encuentra disponible.

Ahora, la compañía estadounidense ha anunciado la llegada de Facebook Parejas a 32 nuevos países en el mercado europeo, incluido España, como ha confirmado Facebook en un evento con la prensa europea al que ha asistido Europa Press.

Este servicio no presenta perfiles mediante 'swipes' -deslizar hacia un lado u otro a los potenciales candidatos-, como sucede con 'apps' de citas como Tinder, sino mediante sugerencias de otras personas, basándose en lo que los usuarios comparten en sus perfiles personales. Funciona dentro de la propia 'app' de Facebook, y no como una aplicación externa.



"Facebook Parejas se centra en las personas, no en los perfiles, sino que busca acercarse lo más posible a cómo las personas se conocen en el mundo real, alejándose de los 'swipes' de las aplicaciones de citas", ha asegurado Kate Orseth, product manager de Facebook Parejas, durante el encuentro con periodistas europeos.