Entraron a una mansión cuando el dueño se fue e hicieron una fiesta

Un verdadero escándalo sacude a la localidad cordobesa de Oncativo luego de que un grupo de hombres y mujeres irrumpiera en la mansión de un conocido empresario de la zona para realizar una fiesta clandestina.

Más de 20 personas habrían participado en la celebración ilegal que se llevó a cabo en la vivienda de Néstor Flaumer, quien en ese momento se encontraba en otra de sus propiedades.

Según varios testimonios y denuncias de vecinos, el principal responsable de la intrusión fue un hombre que realizó previamente tareas de mantenimiento y jardinería en la mansión, que logró convencer a una de las empleadas de limpieza para que le abra las puertas, informó el portal del canal cordobés El Doce.

La fiesta fue un verdadero descontrol. Los participantes se sacaron fotos junto a lujosos autos como una Ferrari y una motocicleta Harley-Davidson, las cuales incluso trataron de hacer arrancar. Además, se cree que tomaron bebidas de altísimo costo y también comieron exclusivos alimentos que el dueño tenía guardados en su bodega.

Los videos que circularon posteriormente en las redes sociales muestran que los intrusos escucharon cuarteto a todo volumen dentro de la mansión, sacaron una camioneta e incluso se acostaron en varias camas.

Luego de la celebración clandestina, algunos de los que participaron publicaron varias imágenes en las redes sociales, que tomaron viralidad rápidamente y motivaron una investigación judicial. Vecinos de Oncativo revelaron que varios participantes son conocidos por su pasado delictivo.

De hecho, algunas versiones que circulan en el pueblo aseguran que robaron una elevada suma dólares y objetos de oro. También se reportaron varios daños en la casa. Ahora, todo está siendo investigado por la Justicia.

Una vez que el episodio salió a la luz, Néstor Flaumer lamentó lo ocurrido: “Los sueños se cumplen con el esfuerzo de cada uno, no con el esfuerzo de los otros. Si ellos querían cumplir un sueño, me llamaban y yo les hacía un asado para invitarlos”, reflexionó en diálogo con el citado canal cordobés.

La banda fue descubierta cuando su ex y su hija fueron a llevarle comida a las mascotas. En ese momento advirtieron el desastre y que incluso faltaban vehículos. “Lo hicieron con una impunidad muy grande y se viralizó por todo el mundo. Hasta de Estados Unidos me llamaron. No me asombra mucho porque ya sufrí 14 robos, esta vez hubo complicidad con una persona que limpia, que tiene la llave de la propiedad”, lamentó el empresario.