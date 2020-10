Video: repudio viral en las redes por un albañil machista

En las últimas horas se hizo viral un video, y el repudio generalizado al mismo, de un albañil que se filmó para TikTok en una obra en construcción en el cual critica a las mujeres asegurando que ellas no podrían trabajar allí y tratándolas de tontas por "no entender" que las quiere en la casa "para cuidarlas".

"Ustedes las mujeres que quieren igualdad de género, hablan del patriarcado y todas esas cosas, vengan acá acarrear ladrillos, dale. No se dan cuenta que las estamos cuidando, tontas, que las queremos en la casa para cuidarlas, tontas. No para que vengan a hacer esto, a laburar, a romperse las manos. Dios mío, a ustedes les falta un poquito de seso eh, tontas, las cuidamos, no es patriarcado", dice el hombre en su video.

Como era de esperar, el video generó un repudio inmediato por parte de los usuarios de las redes, principalmente de mujeres, pero también de hombres que lo criticaron.

Las reacciones

"TONTAS":

Por este videopic.twitter.com/AdigyvGhKt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 14, 2020

Con la violencia con la que habla , la soberbia y como dice “tontas” y “las queremos en la casa” me doy cuenta que es un posible femicida. https://t.co/NP4F6A2mIu — . uD835uDC70uD835uDC94uD835uDC82uD835uDC83uD835uDC86uD835uDC8DuD835uDC8DuD835uDC82 . (@isabellaa_z) October 14, 2020

"Las estamos cuidando tontas" "les falta un poquito de sesos, tontas" de personas como el nos tenemos que cuidar, macho d mierda https://t.co/Vv4bEl6QjN — pachita (@Pachigimenezz) October 14, 2020

'tontas',

Dale, yo trabajo 9 hs aplilando ladrillos, vos trabaja 24 hs en la casa. Cambiemos los roles que tanto te gusta establecer https://t.co/THB9LxvGlV — Melgra. (@Anduliina) October 14, 2020

No se dan cuenta que las estamos cuidando, TONTAS, las queremos en casa para cuidarlas, TONTAS, LES FALTAN SESOS, TONTAS. Me da ganas de tirarles una bomba a estos falócratas violentos y asquerosos. https://t.co/cv4J4pd4xo — Macarena carrasco (@macacarrascoo) October 14, 2020

El machismo no existe, tontas. uD83EuDD2AuD83EuDD2AuD83EuDD2AuD83EuDD2A https://t.co/DbxSh7TdLy — uD83DuDC9AFlorenciauD83DuDC9A (@fetcheves) October 14, 2020