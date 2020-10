Ex reina y jueza: "El feminismo extremo nunca está conforme"

En el programa Jura Decir la Verdad, que conducen los abogados Jorge Caloiro y Marcos González Landa, entrevistamos a Marinés Babugia, juez camarista de la 4ta cámara laboral.

Babugia es conocida también por haber sido Reina Nacional de la Vendimia en 1997, tiene 43 años y se describe como muy versátil. Tanto así, que primero estudió diseño gráfico durante 4 años y luego inició Abogacía. En el medio, reconoce que le quedaron carreras pendientes como Psicología.

De abogada se recibió en 4 años exactos en un turno nocturno, porque ya estaba trabajando cuando comenzó con los estudios, tenía 23 años.

Marinés Babugia, ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?

Sí, juro.

¿Te condiciona en tu vida social ser juez?

A veces sí. Porque la sociedad espera de un

un decoro muy especial.

¿No tenés ese decoro?

A veces sí y a veces no. Yo no creo que sea indecoroso divertirse, pero debés tener "cierta compostura social".

Si estás en Bolivia, ¿Te comportarías de otra manera?

No sé. Yo trato de tener una conducta igual en donde esté, pero en Mendoza mucha gente me conoce, y mucho.

Varias veces me ha pasado que viene alguien y me dice "usted tiene mi juicio", y debo mantener una distancia para ser lo más objetiva posible.

¿A tu familia la condiciona que seas juez?

No, ellos están felices, re orgullosos.

Mi papá y mi mamá son mi sostén, aún hoy en día. Sin ellos no podría hacer nada.

¿Cómo es tu método de trabajo?

Soy muy dinámica y muy flexible. Siempre estoy atenta a las conciliaciones, no a cualquier costo, pero sí dispuesta a conciliar por una cuestión social de paz.

La conciliación es un sabor dulce y la sentencia un sabor amargo, porque siempre hay alguien que pierde. Para eso debés ser muy flexible.

¿Es verdad que los camaristas odian que se llegue a la "vista de causa"?

Se generó ese mito, en el tiempo anterior, cuando para fijar una vista de causa estaban a 3 o 4 años. Entonces, el Camarista quería tratar de sacar sentencia, no pasar al debate y que se concilie, por una cuestión de volúmen.

En mi Cámara imaginate que hay como 10 mil expedientes en danza y somos 3. Por mes sacamos entre 12 y 16 sentencias complejas, sin contar las simples.

¿Te vas a jubilar cuando te llegue la edad?

Espero que sí. Somos cambiantes, pero hoy digo que me encantaría jubilarme joven, hacer otro emprendimiento, porque soy muy versátil, y viajar.

Pero cuando llegue el momento, puedo cambiar.

¿Te has arrepentido de alguna sentencia?

Sí, de una. Por suerte la corrigieron en la Corte.

¿Por qué?

El abogado reclamó una lesión de la muñeca de la persona, el perito en vez de peritar la muñeca lo hizo con el brazo y dijo que sí tenía una incapacidad. Vos no podés resolver más allá de lo que te han pedido (extra petita).

Ese caso venía de otra Cámara, que vio que el perito se había equivocado pero le dio la incapacidad, entonces lo anularon en la Corte, porque falló extra petita la juez, y me lo dieron a mi para que yo haga una nueva pericia.

Era raro el caso, cuando yo lo pedí, peritó el hombro. Entonces ya me enojé y rechacé la demanda, pero la persona sí tenía lesiones.

Ahí fue a la Corte, gracias a Dios, y ahí el juez Valerio tuvo otra apertura, le buscó la vuelta y le otorgó la incapacidad.

Fue la que me arrepentí, pero no veía salida jurídica.

¿Quién es o ha sido tu referente?

El doctor Ursomarso y el doctor Balducci, quienes me eligieron como prosecretaria y siempre me formaron en la humildad y en la realidad.

Yo siempre he sido muy estudiosa y ellos me decían: "Marinés en el expediente está la respuesta".

¿Te han hecho alegatos de oído alguna veces?

A veces sí. Soy sorda, no escucho, hago una sonrisa y listo.

Si no fueses juez, ¿qué serías?

Creo que Psicóloga.

Que el juez haya pateado la calle, ¿es importante o no?

Sí, porque se puede poner en el lugar del abogado. Yo agradezco la experiencia que hice en esos 3 años litigar.

Una vez me condenaron en costas a mí como abogada por un caso de acoso laboral que no pude probar y me quedó grabado eso. Para que yo condene a un abogado tiene que haber hecho algo gravísimo.

¿Son generosos en la Cámara a la hora de regular honorarios?

Yo sí.

¿Y tus colegas?

No. Los de la Cámara no, los otros no sé.

¿Cuánto ganás?

No quiero decir eso. Me abstengo

¿Te gusta el deporte?

Sí, me gusta el trekking, la montaña, caminar, trotar y yoga.

¿Sos fan de algún club de fútbol?

No, detesto el fútbol.

¿Te gusta la música?

Me encanta, todo el tiempo escucho. En la Cámara por ahí me retan mis colegas porque está muy fuerte.

Me gusta porque suaviza todo.

¿Fuiste buena alumna en el colegio?

Sí.

¿Nunca te pusieron amonestaciones?

Si. En un día me pusieron 23 amonestaciones y quedé libre.

Fue porque no quería ir a misa, siempre he sido rebelde con el tema religioso. Aparte era la época en la que se usaba el jopo bananero y lo habían prohibido en la secundaria. La loca lo llevaba igual y no quería ir a misa.

¿Qué hacés en tus horas libres?

Trato de meditar. Trato, porque es súper profundo llegar a hacerlo.

También veo alguna serie que me guste, escucho música y estoy con mi hija, todo el tiempo libre es para ella.

¿Dormís bien?

Ahora sí. Tuve un tiempo de insomnio. Ahora duermo entre 6 y 7 horas, más no y no duermo siesta.

¿Cuál fue el último libro que leíste?

El Poder del Ahora, de Eckhart Tolle.

¿Cuál es la mejor serie que has visto?

La casa de las flores.

Bizarra pero súper profunda y yo amo todo lo que es el género, la libertad y la identidad, entonces para mi es una serie que transgrede todo.

¿Sos feminista?

Soy femenina, no feminista a ultranza. Me gusta defender a la mujer, ponerme como mujer, sé que el machismo ha hecho y hace estragos; pero no me gusta cuando la mujer pasa a un plano de violencia hacia el hombre.

Nosotras somos portadoras de paz y esa es nuestra función.

No estoy diciendo que una mujer que sufre algo debe consentirlo, al contrario, debe denunciar e irse lo más lejos de donde esté ese agresor. Pero me refiero a posturas muy duras que toman ciertos grupos feministas, que pretenden que una sociedad entera se decontruya en un día.

¿Pensás que se está abusando del feminismo en algunas actitudes?

A veces sí, porque eso hace que no se vea que hay un montón de hombres que han evolucionado y que están demostrando que protegen y que ya no ven a la mujer como una cosa sino como una compañera.

Realmente los varones lo están haciendo a ese trabajo interno.

Ese feminismo extremo nunca está conforme. Hay hombres que no saben cómo tratar a las mujeres, porque le preguntan cómo estás y algunas piensan que se la quieren levantar y acosar.

¿Considerás que debe seguir la figura de la reina nacional de la vendimia?

Sí.

¿Se cosifica a la mujer desde la figura de reina?

No, al contrario. La reina de la vendimia es el amor y el reconocimiento del pueblo hacia una mujer.

Por ahí todos estos grupos feministas toman esto hasta un punto de no conocer lo que es. Nadie te cosifica, a no ser ser que una quiera cosificarse.

La belleza se tiene en cuenta, pero también es un atributo y también todos somos admiradores de la belleza. Por qué pensar que la belleza no puede ir unida a lo profundo o a lo capaz.

No se necesitan ciertos requisitos físicos, de hecho, yo fui de las que motorizó que el reglamento no tenga requisitos y que todas las mujeres puedan participar. Ya si la gente quiere una reina alta o baja, es otro tema.

¿Qué opinás de las fiestas de la diversidad o del orgullo gay?

Me encantan, porque es renovar los votos que ellos han hecho por su lucha y yo estoy con ellos en esa lucha.

¿Tinto o Blanco?

Tinto. Malbec.

¿Feria sí o no?

Sí. Porque es completamente salubre para nosotros, los que trabajamos ahí, y para los abogados. Yo voy a dar un fundamento súper lógico: con feria no hay problemas administrativos ni organizativos. Por ejemplo yo trabajo con una chica que me asiste, si ella no está debo buscar reemplazos, es todo un tema.

¿Se debe legalizar el consumo de la marihuana?

No sé.

¿Has consumido marihuana?

No.

¿A favor o en contra el aborto?

Me pasé un tiempo en contra, porque me costó mucho ser mamá, mi hija es por fertilización in vitro. Me comí el verso de que debía dedicarme a la profesión y me estaba perdiendo mi mejor parte, que es ser madre. Por eso yo ahora relativizo todo.

Después entendí la libertad de la mujer y que una mujer que no quiere tener un hijo genera dolor tanto en ella como en ese niño. Muchos dicen que lo tenga y lo de en adopción, pero eso tampoco es una solución viable para alguien que gesta un niño y que lleva ese ser dentro, con todo lo que implica: dolores y privaciones (yo estuve 4 meses en cama).

Entonces creo que es una opinión libre de la mujer.

¿Qué opinás del hombre, que se le está gestando su hijo?

Ese tema es súper complejo. Creo que no se la puede obligar a la mujer.

¿Alguna vez infringiste la ley?

Alguna "U" en el auto he hecho, eso es lo máximo.

De tu función de juez camarista, cuáles son los 3 derechos más importante que tiene un ciudadano.

La libertad (mi derecho termina cuando empieza el del otro)

A trabajar

A la salud

