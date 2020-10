Qué peligro: el puma que se metió a un patio y estuvo acechando a unos niños en Estados Unidos

Las imágenes son de Pacífica, Colorado (Estados Unidos), los vecinos viven rodeados de montañas y bosques, por lo que están acostumbrados a ver animales, quienes a veces caminan en los alrededores de la ciudad.

Timothy Kerrisk lo identificó cuando estaba buscando a su gato, porque se topó con una imagen ahora inolvidable: un animal grande estaba en el patio de su casa y estaba viendo a unos niños jugar. Kerrisk pensó que se trataba de un perro, no fue así.

“Salí a buscar a mi gato que había salido antes y cuando salí abrí la puerta. Me sorprendí. Al principio pensé que era un pastor alemán, pensé. ‘Oh, el perro de alguien’. Pero luego miré bien y el animal se dio la vuelta y me miró. Inmediatamente reaccioné: ‘¡Dios mío, no es un perro, ese es un puma!’”, declaró Timothy al canal local ABC7.