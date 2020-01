¿Juntos por siempre?: estos son los signos que mejor se llevan en la amistad

¿Entre quiénes se dan las mejores amistades? El zodíaco puede dar una respuesta a eso, ya que los astros influyen mucho sobre con quiénes nos llevamos mejor o peor. Mirá en esta lista qué signos son más compatibles entre sí y tienen posibilidades de formar amistades duraderas.

Aries

Los nativos del primer signo del zodíaco, son muy sociables y van en busca siempre de la diversión. Son expresivos, no pueden disimular cómo se sienten. También son impulsivos, por eso son impredecibles en algunas situaciones y generan rechazo de los demás. Tiene una forma de decir las cosas “sin filtro”, sin vueltas. No cualquiera entiende su forma de ser, por eso el mejor aliado en una amistad es una persona comprensiva y con rasgos similares. El autoestima y la fuerza de los hijos de Marte es inquebrantable, enseñan a transitar situaciones difíciles o emprender algo.

Los mejores amigos: se potencia y crea lazos duraderos con los signos de la misma esencia y elemento, el fuego. Los signos de Sagitario y Leo son sus aliados. Pero también en los signos de aire, Géminis, Acuario y Libra, encontrará leales compañeros.

Tauro

Para este signo de tierra, conocer a gente nueva es difícil por su timidez. Sus principales amigos son aquellos de la infancia. Los nativos de Tauro ofrecen todo a un amigo. Están regidos por Venus así que priorizan el apoyo emocional y sus sentimientos. Son fieles, confiables, dispuestos a ayudar, pero resguardan primero sus intereses personales. Son esos amigos que hacen sentir a los demás respaldados, seguros y tranquilos. Se llevan los secretos a la tumba. Pero también, cuando los taurinos son traicionados, no perdonan fácilmente, retira la confianza.

Los mejores amigos: Cáncer y Libra (otro signo venusino). Sin dudas Capricornio y Virgo, también signos de tierra, perfectos amigos de Tauro en esencia.

Géminis

Los nativos de este signo de aire son muy activos, inteligentes, siempre están dispuestos a salir y divertirse. Son personas muy sociables y con gran sentido del humor. Puede parecer que son “amigos de todos”, pero sus verdaderos amigos, están contados con la mano. Lo malo de los geminianos, es que a veces caen en la superficialidad y atraen lo mismo a su vida. Enaltecen la amistad y a menudo le dan una prioridad por encima que la de sus parejas.

Los mejores amigos: los divertidos, independientes y despreocupados Sagitario y Acuario.

Cáncer

La sensibilidad de este signo es su mejor cualidad. Son personas muy leales y se entregan por completo a sus amigos. Esos que logran entrar dentro del caparazón del cangrejo. Los cancerianos son selectivos y no buscan llamar la atención. La amistad para ellos se da con personas discretas que puedan comprender verdaderamente sus estados de ánimo y sus etapas de aislamiento y soledad. Con amigos como Cáncer, siempre habrá anécdotas del corazón.

Los mejores amigos: con otro signo emocional y de agua como Piscis, la amistad será fuerte y duradera. Con su opuesto complementario Capricornio emprenderán grandes proyectos.

Leo

Para este signo de fuego, la diversidad define sus amistades. Son personas muy sociables. Los leoninos tiene un carácter fuerte y son orgullosos, por eso necesitan amigos sinceros, que les hagan ver sus defectos sin importar la resistencia que pongan. Los hijos del Sol son líderes innatos, contagian entusiasmo, son inspiración y guías de los demás. Su firmeza y determinación hace sentir a sus amigos, seguros y respaldados.

Los mejores amigos: los sociables y divertidos nativos de Libra; y los seguros y sinceros Tauro.

Virgo

A este signo de tierra no le resulta fácil hacer amistades. Los nativos de Virgo no se dejan llevar por sus sentimientos, sino por la lógica y la razón. Ven la amistad como una hermandad y un contrato para afrontar las situaciones de la vida. Quizás la cercanía física no sea lo principal en la amistad, pero su apoyo es de los más seguros e infaltables. Los virginianos valoran la amistad mucho más que el amor. Son personas críticas y esperan lo mismo de sus amigos. Si se sienten incómodos con actitudes de los demás, lo harán saber. La amistad con Virgo tiene que darse con personas que lo entiendan, que sepan que “las cosas se hacen bien o no se hacen”.

Los mejores amigos: sin duda los signos de tierra son sus grandes compañeros, Capricornio y Tauro.

Libra

Los nativos de este signo son muy sociables y divertidos. Por lo tanto, necesitan compartir actividades con personas similares. Les encanta rodearse de gente que aporte nuevas experiencias. Saben escuchar y priorizan la sinceridad. Son mediadores, con una gran capacidad para la comunicación, buscan siempre el respeto, la justicia. Los conflictos entre amigos se solucionan rápido si hay un libriano que intervenga.

Los mejores amigos: los divertidos Géminis y Sagitario serán sus amigos ideales. También Leo y Acuario. Pero si de consejos se trata, los mejores serán los Tauro.

Escorpio

Este signo es generoso. Le cuesta entablar una relación de amistad y encontrar a alguien que lo comprenda, pero cuando lo hace se entrega por completo. El carácter de los nativos de Escorpio suele asustar a muchas personas que ven en él una amenaza o autoridad. Para los escorpianos la amistad es, por encima de todo, lealtad. La traición marca para siempre sus relaciones. Sus palabras de aliento no son las más dulces, no son los más diplomáticos tampoco, pero hablan desde el alma y el corazón.

Los mejores amigos: Tauro y Virgo los más leales del zodíaco. Y por supuesto, nativos del mismo signo, que los entenderán a la perfección.

Sagitario

Los hijos de Júpiter tienen una alegría contagiosa. Tienen muchos amigos. Son esos amigos que de alguna u otra forma, te harán reír. Son muy positivos. Tienden a forjar amistades diversas (y de cada viaje que hacen). Son sinceros pero también impulsivos. Solucionarán los problemas sin vueltas.

Los mejores amigos: Sagitario se lleva bien con todos los signos en general. Pero sin duda, con un signo de fuego igual, como Aries, forjará una amistad duradera.

Capricornio

Los nativos de este signo suelen ser personas solitarias, no porque no tienen amigos, sino por su desconfianza innata. Para abrirse a alguna relación, Capricornio evalúa todos los aspectos y posibilidades de la misma. Tener amigos de este signo es sentir que se está “en tierra firme”, son los más realistas. Primero escuchan, analizan y luego racionalizan lo que realmente sirve. Suelen ser los mejores compañeros de estudio, trabajo o socios. Hacen que sus amigos se mantengan concentrados en sus metas.

Los mejores amigos: su amigo por excelencia es Tauro. También Virgo aporta estabilidad a la amistad.

Acuario

Los nativos de este signo de aire son distantes y fríos, pero cuando alguien entra en su corazón es para no salir nunca. Son personas que tienen como valor supremo la libertad. Tienen amistades diversas, porque aprende de cada una de ellas. Son creativos, comunicadores e innovadores. El aburrimiento en sus relaciones los condiciona. Siempre buscarán conversaciones interesantes que los estimulen y los divierta.

Los mejores amigos: los otros signos de aire, Libra y Géminis. Se entenderá a la perfección con amigos de su mismo signo.

Piscis

Este signo de agua es el más sensible y con mayor amor del Zodiaco. Los nativos de Piscis lo dan todo en sus relaciones. Son amigos que se ponen en el lugar del otro inmediatamente. Son personas intuitivas, conectan profundamente. Los piscianos saben qué te pasa sin que les cuentes nada. Comparten el dolor con sus amigos, tienen un gran corazón.

Los mejores amigos: sin duda los nativos de Cáncer y Escorpio entienden a la perfección la naturaleza emocional de este signo.