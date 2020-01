Los dos elementos que definirán la situación del camionero implicado

En la madrugada de este lunes ocurrió un trágico siniestro en el Acceso Sur, en el un automóvil fue embestido de atrás por un camión y que derivó en un vuelco en el que fallecieron dos niños y un conductor del automóvil, que sería un remis trucho, ya que no estaba registrado como remis de manera oficial. En el automóvil iban nueve personas: dos hermanas junto a sus hijos y el conductor, Ricardo Castro (55) que falleció producto del choque.

La novedad es que el fiscal de Tránsito Fernando Giunta aún no tiene elementos para determinar si imputa al chofer del camión, de 32 años. Es que durante este lunes se intentó tomar declaración a las dos mujeres que estuvieron en el incidente (las dos hermanas) y al encontrarse en estado de shock por lo sucedido no se pudo contar con su testimonio, por lo que el fiscal Giunta, decidió no insistir y esperar a este martes.

Y también para este martes se esperan los resultados preliminares de policía científica sobre los detalles del accidente. Una vez que se posea los dos elementos faltantes (testimonio y pericia). el fiscal Giunta procederá a decidir si imputa o no al chófer del camión, a quien ya se le realizó el control de alcoholemia y resultó negativo.

Otra novedad de las últimas horas es que el GPS y sistema de rastreo del camión estaban apagados, al no encontrarse con carga dicho rodado.

