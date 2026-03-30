Abril 2026: así quedan los pagos de Tarjeta Alimentar junto con AUH y otras prestaciones

Abril llega con una certeza para quienes reciben asistencia alimentaria a través de Anses : la Tarjeta Alimentar continuará con los mismos importes que figuran en la página oficial del organismo y del Ministerio de Capital Humano. A diferencia de otras prestaciones, este refuerzo no se ajusta por movilidad mensual.

De esta manera, los montos permanecen sin cambios mientras no haya un anuncio específico. La ayuda se deposita en la misma cuenta en la que se cobra la asignación o pensión correspondiente, sin necesidad de hacer un trámite aparte.

De acuerdo con la información oficial disponible, la Prestación Alimentar mantiene estos valores: $52.250 para personas que cobran la Asignación por Embarazo, $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para hogares con dos hijos y $108.062 para quienes tienen tres o más hijos. Anses también aclara que este beneficio alcanza a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, a embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo, a quienes perciben AUH por hijos con discapacidad y a titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

La mecánica sigue siendo automática. El cruce de datos entre organismos define la acreditación y evita que los beneficiarios tengan que iniciar un expediente o completar formularios adicionales. En la práctica, eso significa que la persona recibe el pago junto con su prestación habitual y puede revisar el detalle desde los canales digitales del organismo. Anses indica, además, que en sus servicios online se pueden consultar los montos liquidados, la fecha de cobro y beneficios como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche.

Mientras la Tarjeta Alimentar no presenta variaciones publicadas, las asignaciones sí se actualizan por movilidad mensual bajo el esquema fijado por el Decreto 274/24. Anses recuerda que esa fórmula toma como referencia el IPC de dos meses atrás. Para enero de 2026, por ejemplo, el organismo informó una suba del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, y ratificó que estos incrementos son mensuales.

Sobre esa lógica, el texto base que reescribimos proyecta para abril un incremento del 2,9% en AUH y AUE, con un valor de $136.666 y un pago directo de $109.332,80 por hijo tras la retención del 20%. En ese esquema, una familia con un hijo reuniría $161.582,80 entre AUH y Tarjeta Alimentar; con dos hijos, $300.601,60; y con tres, $436.060,40. También se menciona que algunas familias pueden percibir el 100% de la AUH si los controles de salud se verifican automáticamente. Ese detalle convive con otro refuerzo clave: el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que ANSES define como una ayuda alimentaria destinada a asegurar leche y otros alimentos para un desarrollo saludable en la primera infancia.

El caso de madres de siete hijos y dónde revisar la liquidación

La Prestación Alimentar también alcanza a titulares de la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos, siempre que tengan menores o hijos con discapacidad a cargo. La normativa oficial sobre el beneficio incluye expresamente a ese grupo entre los alcanzados por la asistencia. En paralelo, Anses viene sosteniendo un bono de $70.000 para haberes mínimos en prestaciones previsionales, como mostró en sus comunicaciones de enero de 2026.

Para quienes quieran verificar cuánto cobrarán exactamente, Anses señala que el detalle puede revisarse desde sus herramientas digitales, en especial en Mi ANSES y en la sección de consulta de asignaciones. Allí figuran la fecha de pago, los importes y los conceptos acreditados. En un contexto en el que muchas familias dependen de la combinación entre AUH, AUE, Complemento Leche y Prestación Alimentar, esa liquidación mensual termina siendo el dato central para ordenar la economía del hogar.