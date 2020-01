"Papás y mamás ya no cumplen con sus tareas parentales"

La ruptura del 'contrato social', entendido como el conjunto de regulaciones implícitas para la vida en sociedad, y el deterioro de las familias en su rol de formadoras, además de otros indicios como la naturalización del consumo de alcohol y drogas, son factores fundamentales que explican los brotes de violencia callejera, especialmente entre los jóvenes, como los que se vivieron en Villa Gesell, señaló Analia Forti, consultora psicológica y licenciada en Ciencias para la Familia.

"Hay una cuestión muy profunda que está pasando a nivel social y tiene que ver con una ruptura del contrato social, es decir, las regulaciones que los seres humanos hacemos de manera implícita para vivir de forma civilizada y socialmente adaptada, siendo algo que con el paso del tiempo se ha venido degradando hasta romperse", detalló la profesional en diálogo con MDZ Radio.

Por otro lado, añadió, "existe un deterioro enorme que las familias han sufrido a lo largo del tiempo, con papás y mamás que ya no cumplen con sus tareas parentales, sea porque son incómodas o tienen que trabajar todo el día; esto deriva en generaciones que son criados y formados por pantallas a nivel tecnología, donde los valores que se aprenden no son los adecuados y no hay un otro que brinde mirada, presencia y escucha y transmita valores".

Así mismo, incluyó como factor elemental "la proliferación y naturalización del consumo de alcohol y sustancias como cocaína y marihuana, al punto que ya ni siquiera registramos realmente el nivel de daño y afectación a nivel de conducta".

Para Forti, la base de estas problemáticas surgen ante la nula formación y acompañamiento a los chicos desde la primera infancia: "Cuando formás individuos donde los valores no tienen que ver con 'el ser', sino con 'el tener', empezás con el primer desfasaje sobre el que se va montando todo el resto, al surgir los que tienen la pertenencia a una determinada élite, los que tienen superioridad física o determinadas características de virilidad que validan a partir de rituales. Al momento que todo esto no puede pasar por el filtro del discernimiento del bien y el mal, que son el cimiento de la construcción de un ser humano, aparecen estas conductas absolutamente desreguladas".

Entonces, ¿cómo facilitar la transformación social? Forti lo explica de la siguiente manera: "Es a partir de la reconstrucción de la familia, y si quieren asegurarse de que sus hijos incorporen valores, desarrollen la empatía para que puedan transformarse en seres humanos adaptados socialmente y personas que aporten algo bueno al mundo y a la sociedad. Desde niños incorpórenlos en tareas solidarias, ya que el servicio, el trabajar para el prójimo y el tener en cuenta al otro, forman uno de los valores principales que producen la transformación social".

Al mismo tiempo, la profesional subordinó lo que ocurre en otros ámbitos sociales externos, a la educación en casa: "Tanto el colegio como los clubes complementan la formación y los principios que una persona va incorporando a su vida, siendo que el cimiento sólido está en la familia. Esto significa que cuando el niño sale al mundo y se encuentra con otros y sus diferencias, la presencia de la familia tiene que ser constante y contenedora".

Hacé clic acá para escuchar la entrevista completa.