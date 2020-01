Habló la abuela de tres de los rugbiers detenidos: "Mis nietos pueden andar en la joda"

El asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gessell, a la salida del boliche Le Brique, se ha transformado en uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos tiempos. El joven rugbier Ciro Pertossi es uno de los acusados que está más complicado, pues se lo ha imputado por homicidio agravado y enfrenta una pena máxima de prisión perpetua, junto a Máximo Thomsen. Su hermano y su primo, Lucas y Luciano Pertossi, también han sido acusados de complicidad y de participar necesariamente del ataque que tuvo como consecuencia el homicidio del joven de 18 años.

Si bien los familiares de los acusados han optado por un hermético silencio, la abuela de los tres jóvenes Pertossi decidió hablar. Si bien no trascendió el nombre y apellido, la mujer, de 74 años aseguró que Ciro, el más complicado en el hecho, “Estudia, es un chico modelo, corta el pasto, es ejemplo de la gente”.

La mujer vive en Zárate y aseguró estar muy amargada por lo que sucede con sus tres nietos. “Acá mis nietos venían siempre, pero siempre. ¡Son amorosos conmigo! ‘Abuelita, te quiero, invitame a comer’, me decían. Todos jugaban al rugby, mis tres nietos, desde chiquitos, desde los 5 años, toda la vida en el club Arsenal”, dijo a Infobae.

Si bien vio el video de la cámara de seguridad que se viralizó y muestra la salvaje golpiza, la abuela de estos jóvenes aseguró que no mira televisión ni quiere leer más nada, pues está enferma. "No debería estar hablando con ustedes", le expresó al periodista del diario virtual.

Sobre los jóvenes Pertossi, sin embargo, hay otro tipo de consideraciones. Al hablar con residentes de Zárate, algunos han expresado que “tienen el hábito de pegarle a la gente en la sangre”, de “ponerse a escabiar y romper botellas”.

La anciana dijo también que no acusa ni defiende a sus nietos, pero que está dolida. “No entiendo por qué hacen esto. Quizás mis nietos andan en la joda, pero no son ignorantes, tuvieron educación, no les faltó escuela, fueron al mejor secundario de acá. Qué sé yo, no entiendo qué le pasa al ser humano".