Crece el consumo de cigarrillos armados: ¿son más baratos y sanos?

Cada vez es más común ver fumadores que consumen cigarrillos armados. Con tabaco, papel y filtros es prácticamente un ritual armar este tipo de cigarrillos artesanales.

Hay quienes atribuyen el aumento del consumo de cigarrillos armados al precio elevado de los que vienen en paquete. Otros consideran que tienen mejor sabor que los que son de tabaco suelto y algunos creen que es más saludable fumar los que se arman.

“Fumo los armados porque es más barato. Además, con los comerciales no me daba cuenta cuántos fumaba a diferencia de los que armo yo misma” afirma María Laura quién hace 2 años fuma armados y previamente fumó 16 años de los otros. “Fumo los armados porque no deja tanto olor en las manos; también porque al tener menos químicos no es tan dañino” cuenta María José.

¿Mito o realidad?

Respecto a la diferencia de precio resulta más económico consumir los cigarrillos armados. Actualmente una caja de cigarrillos de 20 ronda entre 115 pesos y 155 pesos. Mientras que los cigarrillos para armar el precio del paquete de tabaco se encuentra en los comercios desde 150 pesos hasta 300 pesos. Con un paquete se pueden armar 60 cigarrillos. A ese valor se le debe sumar filtros y papeles que entre ambos el costo sería de 110 pesos aproximadamente.

Según Guido Cabrera de la tabaquería Mr Vulpini “otro de los motivos por los cuales los fumadores cada vez se inclinan más al consumo de cigarrillos artesanales es por que se dice que el tabaco que se utiliza en estos cigarros no contiene alquitrán y otros aditivos". También agregó “por otro lado se observa que el consumo crece entre jóvenes, es una moda entre ellos”.

Considerando el sabor, resulta más atractivo para muchos fumadores el tabaco suelto ya que este viene en distintas variedades. puede cambiar su sabor (chocolate, vainilla, menta, frutales), en cuanto a los filtros y papeles también tienen diversas alternativas.

Para quienes sostienen que fumar cigarrillos armados es menos nocivo que los de paquete, Según la OMS el tabaco es intrínsecamente tóxico y contiene sustancias cancerígenas, incluso en su forma natural.

Cada año, más de 8 millones de personas mueren a causa del consumo de tabaco, aproximadamente la mitad de los consumidores. Más de 7 millones de esas muertes se deben al consumo directo de tabaco, mientras que alrededor de 1,2 millones se deben a la exposición de no fumadores al humo ajeno.

“Que los cigarrillos armados son menos nocivos es una creencia popular, no hay estudios científicos que lo demuestren. Nadie puede garantizar la inocuidad”, aclara Pablo Saez Scherbovsky médico neumonólogo.

“Como no es alimento o medicamento la Anmat no lo controla. Es la misma fábrica la que reporta qué componentes posee el producto, por ello el envase no contiene toda la información”, advierte Saez.

Según el neumonólogo ambos tabacos, tanto el suelto como el de los cigarrillos que vienen en caja son comerciales. “Antes de llegar al comercio el tabaco se fertilizó, se cultivó, se procesó y envasó. Muchas veces son las mismas empresas que venden ambos y utilizan los mismos procesos” agrega. Además hay que considerar que para evitar que roedores lleguen a los cultivos se utilizan químicos, así también en el papel y filtros.

Un punto importante a tener en cuenta es que la industria utiliza facilitadores o aditivos para que pasen fácil al cerebro a través de la sangre. Lo que se busca es que llegue rápido al cerebro, ya que esto hace que sea más adictiva..

“Fumar es dañino. Ya sea tabaco en cigarrillos armados, en pipa, habano, cigarrillos de paquete, electrónico. Todos producen daño, cualquier sustancia ajena es extraña y genera respuesta inflamatoria en los pulmones”, concluye el neumonólogo.

Una buena noticia

Por primera vez, según un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud en diciembre de 2019, el número de consumidores de tabaco está disminuyendo. Esto refleja un poderoso cambio en la epidemia mundial de tabaquismo. Durante las dos últimas décadas el número total de consumidores de tabaco a nivel mundial muestra una disminución de 60 millones de personas.